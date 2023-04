The Last Kingdom: Seven Kings Must Die : Uhtred meurt-il à la fin ?

La fin de The Last Kingdom: Seven Kings Must Die a certainement laissé les fans perplexes. Celle-ci est assez vague sur le sort d’Uhtred de Bebbanburg.

Rappelons que Seven Kings Must Die est un film servant de suite et de conclusion à la série The Last Kingdom. Celui-ci figure parmi les nouveautés les plus attendues sur Netflix ce mois-ci. La plateforme de streaming a mis le film en ligne depuis le 14 avril dernier. Voici donc notre débrief pour aider à comprendre ce qui s’est passé à la fin de The Last Kingdom: Seven Kings Must Die.

Ce que raconte la saga The Last Kingdom

Au IXe siècle, l’Angleterre n’était pas ce qu’elle est aujourd’hui. Il s’agissait d’un territoire anglo-saxon divisé en plusieurs royaumes. Ces dernières subissaient de plein fouet les invasions danoises. L’intrigue de The Last Kingdom – ainsi que de son nouveau film – se focalise sur Uhtred de Bebbanburg. Ce descendant d’un noble saxon a eu une enfance particulière. Il a passé son enfance avec les Scandinaves après son enlèvement. Sa vie d’adulte est tout autant compliquée. En effet, Uhtred rêve d’un territoire anglais unifié. Mais pour cela, il doit lutter contre le peuple l’ayant vu grandir.

À noter que la série se base sur Les Histoires saxonnes, romans historiques de Bernard Cornwell. La chaîne britannique BBC Two a été la première à proposer la série, notamment les deux premières saisons. Netflix a ensuite repris le flambeau à partir de la troisième saison.

La fin des péripéties d’Uhtred dans Seven Kings Must Die

La fin de Seven Kings Must Die est vague sur le sort d’Uhtred.

Uhtred défend avec succès Bebbanburg et parvient même à unifier la Northumbrie. Cela étant, le chef de guerre ne sait plus vers qui se tourner. Æthelstan – son ancien protégé l’ayant trahi à plusieurs reprises – est désormais l’héritier du trône après la mort du roi Edward. Deux choix s’offrent à notre héros. Le premier est de prêter main forte à Æthelstan afin d’unifier l’Angleterre. Le deuxième est de s’allier avec les ennemis de son ancien protégé. Mais cette alternative peut entraîner un autre siècle de guerre.

Uhtred choisit finalement le côté d’Æthelstan qui s’est retrouvé seul après la trahison de sa conseillère et son amant, Ingilmundr.

Le triomphe d’Uhtred à la fin de The Last Kingdom

La grande bataille de Brunanburh fait rage à la fin de The Last Kingdom. Les forces d’Uhtred et d’Æthelstan se retrouvent en infériorité numérique. Leurs chances de victoire sont pratiquement inexistantes. Heureusement, le héros de Bebbanburg est un fin stratège. Il fait croire à ses ennemis qu’ils sont sur le point de remporter la bataille. Mais au dernier, le succès qu’ils pensaient tenir part en fumée. Le plan d’Uhtred fonctionne. Son armée cachée dans la forêt retourne la situation en leur faveur.

Cependant, Uhtred ne quitte pas le champ de bataille indemne. Le héros de Bebbanburg se fait effectivement poignarder à plusieurs reprises. Ses ennemis le laissent alors pour mort.

La fin étrange de Seven Kings Must Die

Grièvement blessé, Uhtred est secouru par ses frères d’armes. Plus tard, on le voit se remettre de ses blessures et sortir de son lit. Il rejoint sa famille et ses amis à un banquet. Le héros de Bebbanburg prête allégeance à Æthelstan pour voir son rêve d’unifier l’Angleterre se concrétiser. C’est alors qu’un choix étrange lui est proposé : rejoindre les vivants ou aller au Valhalla.

Après cette conclusion ambiguë pour Uhtred, le film se poursuit à notre époque. « Æthelstan a régné pendant 15 ans. Il est considéré comme le premier et le plus grand roi de l’Angleterre médiévale », explique d’abord un premier texte. « Les Danois ont continué à envahir l’Angleterre jusqu’à sa conquête par leurs descendants normands en 1066. Pourtant, la forteresse de Bebbanburg est toujours debout », précise un deuxième texte.

La fin de The Last Kingdom: Seven Kings Must Die n’offre ainsi aucune indication claire sur la survie ou la mort de son personnage principal. Celle-ci ne fait que célébrer sa légende.