Explication de la fin de la saison 1 de « Parasite – La Zone grise », la série Netflix qui nous a tenus en haleine depuis le début de ce mois dans ce qui suit. Est-ce qu'il y aura une saison 2 ? Les réponses à ces questions ci-dessous !

Fans de K-drama, vous avez sûrement adoré la saison 1 de « Parasite – La Zone grise », l'autre série sci-fi Netflix ! Se terminant sur un caméo de Shinichi Izumi, cette première saison semble nous tenir sur notre faim. Beaucoup se demandent donc si cette ouverture narrative ne laissera pas une place à une deuxième saison ? En attendant, la décision de Netflix, voici comment les premiers épisodes de la série se sont achevés.

Saison 1 de « Parasite – La Zone grise » : des parasites qui vous veulent du bien ?

Dans la série « Parasite – La Zone grise », il faut comprendre que nous avons le camp des « méchants parasites » qui veulent contrôler et anéantir l'humanité, et le camp « des gentils parasites ». Ces derniers veulent aider et protéger les humains face au plan diabolique des parasites. Parmi les gentils, il faut noter Su-in et Kang-woo qui vont empêcher qu'un parasite ne s'empare du corps du maire. Après avoir fait leurs preuves, ils font maintenant partie des « Grey », l'équipe spécialisée dans la traque et l'élimination des parasites.

Su-in et Heidi, un partenariat des plus improbables à la fin !

A la fin de la saison 1 de « Parasite – La Zone Grise », nous pouvons retrouver Su-in et Heidi se fusionner après des débuts difficiles. Heidi, qui maintenant vit à l'intérieur de Su-in, a révélé que son hôte l'inspire. Elle est décidée de faire le bien autour d'elle. Ainsi, au lieu de se battre pour la communauté des parasites, Heidi a aidé Su-in à se protéger. Elle va également protéger d'autres humains face aux attaques de ces visiteurs venus envahir la Terre.

Est-ce que Shinichi intègrera l'équipe des « Grey » ?

Migi, le parasite qui s'est logé dans le bras de son hôte, Shinichi, a appris à cohabiter avec l'être humain. Cependant, à la fin de la première saison, nous pouvons voir le parasite entrer en hibernation. On suppose donc que dans la saison 2 de « Parasite – La Zone Grise », Shinichi pourra jouer un rôle majeur. Etant donné qu'il est l'un de ces rares humains à avoir un point de vue unique sur les parasites, il pourra devenir un personnage clé dans le futur de ce live-action de Netflix.

Quant à la fusion Su-in et Heidi, il faut croire que les deux vont apprendre à maîtriser leur force et leur capacité à échanger de place. De quoi ouvrir de nouvelles perspectives de narration et d'intrigue pour le bonheur des adeptes de sci-fi sur Netflix !

