Fatbike débridé : ce que risquent les contrevenants

Actuellement, la bataille contre les fatbikes électriques jugés illégaux ou qui peuvent être trop facilement débridés est officiellement lancée aux Pays-Bas et en Europe.

D'importantes saisies ont déjà été effectuées. Or, les autorités continuent d'œuvrer. Ils représentent un danger pour la population. Voici de quoi il retourne.

Qu'est-ce qu'un VAE débridé ?

Les véhicules à assistance électrique ou VAE que les citadins utilisent en ville ont une limite de vitesse maximale de 25 km/h en Europe. Si techniquement, votre vélo ou votre scooter électrique peut aller au-delà de cette limite, c'est un délit.

A proprement dit, cela peut permettre à un conducteur de connaître plus de sensations fortes. Mais en contrepartie, cela peut être dangereux pour lui et son entourage.

Quels sont les risques liés à l'utilisation d'un véhicule électrique débridé ?

Concrètement, en augmentant illégalement la vitesse d'un véhicule à assistance électrique cela peut provoquer des conséquences catastrophiques. Le retrait du permis de conduire est une chose. Mais c'est encore plus grave si un accident arrive lors de la conduite d'un fatbike débridé.

La sécurité des personnes est mise en jeu

Un fatbike débridé peut rouler à une vitesse supérieure à 45 km/h. C'est assez dangereux puisque cela peut compliquer la maîtrise du véhicule. Dans les virages ou lors du freinage d'urgence, il est facile de perdre le contrôle de l'engin et le conducteur peut se blesser. Pire, il peut blesser les autres usagers de la route tels que les piétons et les automobilistes en roulant à grande vitesse. Cela peut entraîner des collisions et des accidents.

Etre confronter à la justice

En Europe, les propriétaires de fatbike débridés peuvent écoper d'amendes importantes. C'est le cas si un VAE roule à une vitesse illégale. La réglementation des VAE est stricte. De plus, en cas d'accident, c'est au conducteur qu'on peut mettre en cause. Si son véhicule a été modifié de manière à dépasser les limites légales, cela expose le contrevenant à un an de prison et 30.000 euros d'amende. Son véhicule n'aura ensuite plus le droit de bouger jusqu'à sa mise en conformité.

Faire surchauffer le moteur

Sinon, si vous utilisez un fatbike débridé vous risquez de soumettre votre moteur à des contraintes supplémentaires qui peuvent entraîner une surchauffe et des dommages permanents. Les moteurs d'origine sont conçus pour fonctionner à des vitesses maximales spécifiques.

Réduire la durée de vie de la batterie

En plus de cela, les batteries des véhicules électriques débridés fournissent de l'énergie à une vitesse prédéfinie. Sans quoi, la batterie peut se décharger plus vite et se corroder plus prématurément.

Perdre la garantie de leur fatbike

Enfin, les propriétaires de VAE débridés perdent directement leur garantie si leur véhicule a subi des modifications tierces. C'est là une clause normale lors de la vente de ce genre de produit puisque cela dépasse les limites légales.

Les fatbike débridés, des speedbike faisant l'objet de nombreuses réglementations

En retirant la limitation de vitesse imposée par le fabricant d'un VAE, c'est illégal. C'est un acte considéré contrevenant à la loi en Europe, car cela créé un fatbike débridé. En France notamment, ce type d'engin est un speedbike.

En tant que tel, cette catégorie de véhicules est régie par la réglementation des cyclomoteurs. Un conducteur de speedbike doit avoir une assurance obligatoire, un rétroviseur, des gants et un casque homologué quand il conduit. Puis, il faut noter que ce genre de véhicule est interdit sur les pistes cyclables.

