Assassin’s Creed, Fallout et Final Fantasy : enfin le crossover tant attendu !

Les amateurs de jeux vidéo et de jeux de cartes à collectionner ont maintenant une raison supplémentaire de se réjouir. Nous avons appris pendant le weekend que les univers de Assassin’s Creed, Fallout et Final Fantasy allaient être intégrés au jeu de cartes Magic : The Gathering. Une nouvelle qui va sans aucun doute plaire aux fans des trois franchises.

Magic : The Gathering connaît un succès indéniable depuis sa création en 1993. Les collaborations avec des licences vidéoludiques renommées sont autant de preuves que cet engouement ne faiblit pas. D’autant plus que le jeu continue de se réinventer pour séduire un public toujours plus large.

Assassin’s Creed, Fallout et Final Fantasy : Un partenariat inédit

L’annonce a confirmé que la première licence à bénéficier de ce partenariat serait Fallout, dont les cartes devraient être disponibles au cours du premier trimestre 2024. Le troisième trimestre marquera ensuite l’arrivée d’un crossover avec la licence Assassin’s Creed.

Cependant, l’annonce qui a le plus retenu l’attention ces derniers jours concerne l’introduction de cartes Final Fantasy. Une extension massive et immédiatement collector pour les fans de la série de Square Enix est attendue. Mais il faudra patienter pour 2025.

Cette collaboration entre Magic : The Gathering et ces licences phares du jeu vidéo témoigne de l’importance croissante des produits dérivés. Cela illustre également la manière dont le média vidéoludique s’ancre désormais solidement dans la culture mondiale.

(FYI) New expansions based on Fallout and Assassin’s Creed are coming to Magic: The Gathering early next year and Final Fantasy expansion will release in 2025 https://t.co/qGGGRfWQHj pic.twitter.com/KKih20mh2i — Idle Sloth💙💛 (@IdleSloth84_) August 6, 2023

Magic : The Gathering et son extension Universes Beyond

Ces nouvelles cartes font partie de l’extension Universes Beyond de Magic : The Gathering, qui ajoute d’autres marques au jeu existant depuis plus de 30 ans. Cette année a déjà vu l’introduction de deux sagas extrêmement populaires : Le Seigneur des Anneaux et Doctor Who.

Cette collaboration entre Magic : The Gathering et les univers de Fallout, Assassin’s Creed et Final Fantasy démontre que le jeu de cartes évolue. Et que Wizards of the Coast, l’équipe derrière le jeu, est prête à s’adapter aux tendances.

Rendez-vous début 2024 pour Assassin’s Creed et Fallout, et en 2025 pour Final Fantasy dans Magic : The Gathering.