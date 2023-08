Ces anciens de Bose font revivre un produit pour bien nous faire dormir

Il y a quelques années, les Sleepbuds originaux de Bose attiraient des utilisateurs passionnés, mais ont vite décliné. Deux ex-Bose à la tête d’une startup ont décidé de rendre vie à ses écouteurs de sommeil. Cette fois-ci, ils combinent suivi de santé et musique.

Sommeil amélioré grâce aux Sleepbuds

Les Sleepbuds visaient à améliorer le sommeil par des sons apaisants, toutefois, leur confort soulevait des questions. Notamment pour les dormeurs latéraux et concernant leur port prolongé, cela suscitait des interrogations récurrentes.

Les débuts et les défis de Bose

En remontant cinq ans en arrière, Bose introduisait ses premiers Sleepbuds. Conçus pour être portés pendant le sommeil, ils émettaient des sons masquants favorisant un repos tranquille. Cependant, des problèmes de batterie ont entraîné leur retrait du marché initial.

L’échec des Sleepbuds II et l’espace vacant

En 2020, Bose a retenté sa chance avec les Sleepbuds II, mais leur disparition rapide suggère une adoption limitée. Plusieurs entreprises, dont Anker, ont essayé de pallier le manque laissé par les Sleepbuds. Néanmoins, ces produits restaient singuliers. Par conséquent, leur absence laissait de nombreux utilisateurs ressentant une certaine nostalgie.

Ozlo : nouvelle chance pour les Sleepbuds

C’est ici qu’intervient Ozlo, une startup fondée par des ex-employés de Bose. Après avoir obtenu les droits des Sleepbuds, ils ont développé une nouvelle version. Cette dernière comprend une conception améliorée et intègre une technologie de détection biométrique. Cette technologie est conçue pour surveiller le sommeil des utilisateurs en détail.

Les améliorations apportées par Ozlo

Le design des nouveaux Sleepbuds reste proche de l’original, avec une durée de batterie similaire (environ 10 heures). Cependant, ces ex-Bose vont au-delà en intégrant des composants innovants à ces écouteurs de sommeil pour éviter les problèmes passés.

Des spécifications alléchantes pour les écouteurs de sommeil des ex-employés de Boze

L’étui de charge, portant le logo Ozlo, est équipé de capteurs de lumière, de son et de température. Ces capteurs servent à analyser l’environnement de sommeil de l’utilisateur. Toutes les données restent en local, sauf si l’utilisateur décide de les partager avec les plateformes de santé Apple ou Android.

Fusion de musique et de sons masquants

La grande nouveauté réside dans la possibilité des Sleepbuds v3 de diffuser de la musique en plus des sons masquants. Malgré une qualité audio non haut de gamme, elle demeure satisfaisante. De plus, les utilisateurs peuvent ajouter leurs propres sons apaisants à l’expérience.

Vers des thérapies du sommeil personnalisées

Ozlo envisage des thérapies du sommeil personnalisées en faisant évoluer les capacités logicielles des Sleepbuds. Par exemple, les écouteurs pourraient ajuster les sons en fonction des phases du sommeil, avec une API prévue pour Android et iOS.

L’avenir des Sleepbuds d’Ozlo

Avec un financement de plus de 10 millions de dollars, les écouteurs des ex-employés de Bose semblent bien partis. La startup compte sur Kickstarter pour lancer les Sleepbuds, à un prix similaire à celui de Bose (249,99 $). Ils seront également disponibles sur Amazon et via Ozlo.

Le retour des Sleepbuds

En résumé, les écouteurs de sommeil Sleepbuds font leur retour grâce aux ex-Bose, offrant une nouvelle opportunité aux nostalgiques des versions précédentes. La réussite de la campagne Kickstarter décidera si cette relance est judicieuse ou si les Sleepbuds auraient dû rester dans l’ombre.