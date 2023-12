[BON PLAN] – Découvrez l’écran gaming AOC C27G2ZE avec une remise de -49%

Vous êtes à la recherche d’une expérience de jeu ultime ? Ne cherchez pas plus loin ! L’écran gaming AOC C27G2ZE est là pour vous offrir des performances de pointe à un prix incroyablement réduit. Avec une réduction de 49%, il est maintenant disponible à seulement 198,95 euros au lieu de 303,08 euros, TVA incluse. Ne laissez pas passer cette opportunité de mettre à niveau votre configuration gaming sans vider votre porte-monnaie !

Caractéristiques de l’écran gaming AOC C27G2ZE

Ce moniteur de 27 pouces vous offre une résolution Full HD (1920 x 1080) pour des images nettes et des couleurs éclatantes. Sa fréquence de rafraîchissement de 240 Hz et un temps de réponse ultra-rapide de 0,5 ms (MPRT) garantissent des mouvements fluides et une expérience de jeu sans saccades. Plongez au cœur de l’action grâce à la technologie FreeSync qui élimine les déchirements d’écran et les saccades.

Connectez facilement vos périphériques grâce aux ports HDMI, DisplayPort et au hub USB intégré. Profitez également du confort du paiement en 4 fois à seulement 50,88 euros par tranche, avec seulement 2,3% de frais inclus.

N’attendez plus ! Cette offre exceptionnelle sur l’écran gaming AOC C27G2ZE est limitée dans le temps. Améliorez votre expérience de jeu dès maintenant et plongez dans un monde de graphismes époustouflants et de réactivité hors pair. Commandez le vôtre aujourd’hui et faites un pas de géant vers la victoire !

Les avantages des écrans incurvés

Expérience immersive exceptionnelle

Les écrans incurvés offrent une expérience visuelle inégalée en enveloppant votre champ de vision. Grâce à leur courbure naturelle, ils créent un effet enveloppant qui vous plonge littéralement dans le contenu affiché. Que vous soyez en train de jouer à vos jeux vidéo, de regarder des films captivants ou de travailler sur des tâches complexes, la courbure de l’écran crée une immersion totale en éliminant les distractions extérieures.

Meilleure qualité d’image et réduction de la fatigue oculaire

Les écrans incurvés améliorent la perception de la profondeur et réduisent la distorsion des bords. Cela signifie que les images et les vidéos apparaissent plus nettes, plus naturelles et plus immersives. De plus, ils réduisent la fatigue oculaire en minimisant la nécessité de déplacer constamment les yeux d’un coin à l’autre de l’écran. Pour une expérience de visionnage plus confortable et une qualité d’image exceptionnelle, les écrans incurvés se révèlent être un choix judicieux qui vous fera redécouvrir le plaisir de regarder et de travailler sur un écran d’ordinateur.