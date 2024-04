Samsung restore cette fonctionnalité cruciale qui évite à l’écran de ses smartphones de se casser !

Afin de protéger l'écran de nos smartphones, Samsung réintroduit cette fonctionnalité qui servira certainement à prolonger la durée de vie de ses terminaux !

La fonctionnalité de Samsung qui empêche l'écran des smartphones de brûler est de nouveau de retour ! Avec la dernière mise à jour One UI 6.1, cette fonctionnalité a été réintroduite. Elle va offrir une protection optimale contre les brûlures des écrans OLED. La mise à jour est automatiquement, ne nécessitant aucune action de la part de l'utilisateur !

Les brûlures d'écran sont fréquentes chez les utilisateurs de smartphones. Elles se caractérisent par la décoloration des images qui peuvent apparaître sur des éléments affichés fréquemment, comme le bouton d'accueil. Afin d'éviter ce problème, les fabricants de smartphones telles que Samsung ont mis en place une fonctionnalité qui permet de protéger l'écran.

Cela consiste à déplacer légèrement la position des icônes de temps en temps sans que cela n'affecte la performance et l'utilisation de l'appareil. Il faut noter que la protection contre les brûlures d'écran avait partiellement disparu des terminaux Samsung avec la mise à jour One UI 6. Mais depuis quelques jours, elle est revenue avec la sortie de One UI 6.1.

Est-ce que cette fonctionnalité sera présent sur d'autres appareils ?

D'autres appareils Samsung vont également bénéficier de cette fonctionnalité. Cela concerne entre autres le Galaxy S23, le Z Fold 5, le Z Flip 5 et la Tab S9. Elle est réactivée avec la mise à jour One UI 6.1 comme l'a confirmé un utilisateur sur Redditt. Avec le retour de cette fonctionnalité, on peut dire adieu aux brûlures d'écran OLED chez Samsung. De quoi faire le bonheur des adeptes de cette marque coréenne !