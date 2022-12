Cette montre Huawei cache une surprise dans sa coque !

Découvrez comment Huawei révolutionne l’univers des wearables avec cette nouvelle montre connectée.

Huawei n’est pas étrangère aux montres connectées. Avec la Smartwatch Watch Buds, Huawei réinvente le genre. En effet, la marque chinoise propose une montre connectée avec des écouteurs intégrés sous son cadran. L’objectif c’est de faciliter le rechargement de ces écouteurs sans fil sans le boîtier de chargement traditionnel. Les détails officiels devront attendre, mais nous pouvons déjà vous présenter quelques indices lors de la première présentation de la Smartwatch Watch Buds par la marque au cours de ces derniers jours.

Des écouteurs sans fil à l’intérieur de la montre connectée Huawei

Huawei Central a dévoilé des photos de ces nouveaux écouteurs sans fil de la marque Huawei. Comme nous pouvons le voir, ils se fixent sur la face inférieure du cadran et se logent dans des renfoncements lorsque la montre est fermée. Le design est similaire à celui de la série Watch GT. Elle est dotée d’un boîtier en acier, d’un bracelet en cuir et du système HarmonyOS de Huawei. Nous supposons que pour mieux fonctionner, cette montre devra embarque une batterie ultra puissante parce qu’elle alimentera la montre et les écouteurs à la fois.

Une fixation en aimant pour un maximum de commodité

La vidéo de QSQTechnology nous laisse croire que les écouteurs sans fil de Huawei se rattachent à la montre avec des aimants. Cela permet entre autres d’assurer une excellente commodité et aisance dans vos déplacements. Côté design, les écouteurs ne semblent pas sortir de l’ordinaire. Ils semblent être moins confortables que ses pères.

A quand la sortie officielle de ces écouteurs sans fil de Huawei ?

Ces écouteurs sans fil vous permettront d’écouter votre playlist lors de vos promenades. Vous pouvez également répondre à vos appels depuis votre Smartwatch. Ils misent sur l’aisance puisqu’ils vous libèrent d’un boîtier de recharge. Toutefois, il faut encore attendre l’annonce de Huawei pour savoir la sortie officielle des Watch Buds. Nous pourrons ainsi connaître dans quel pays elles seront commercialisées en premier.

