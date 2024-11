Économisez 300 € sur ce vélo électrique Nakamura pendant ce Black Friday !

Le Black Friday 2024 réserve une belle surprise aux cyclistes, notamment ceux qui souhaitent s’offrir un vélo Nakamura. Le modèle Crossover Longtail, lancé à 2 999,99 euros, affiche maintenant un prix de 2 699,99 euros chez Intersport. Cette promotion sur un vélo très apprécié est une occasion idéale d’acquérir un modèle tout équipé à prix réduit.

Un vélo électrique tout équipé pour toute la famille

Le Crossover Longtail se distingue par sa conception polyvalente. Ses équipements de qualité sont aussi idéaux pour une utilisation familiale. Ce vélo Nakamura, qui bénéficie d’une remise pour le Black Friday 2024, peut transporter confortablement deux enfants. Cela est rendu possible grâce à son double porte-bagages. Ce dernier s’accompagne d’éléments de sécurité tels qu’un berceau de protection, des repose-pieds, et une jupe de protection des roues.

Le confort est également un point fort de ce vélo Nakamura en promotion pendant le Black Friday. Il se munit d’une fourche et d’une tige de selle suspendues qui absorbent efficacement les chocs. De plus, son moteur puissant et ses excellentes pneumatiques garantissent une conduite fluide et performante sur différents types de terrains. Ce deux-roues électrique dispose également d’une double batterie. Ces dernières procurent une autonomie impressionnante, idéale pour les longues sorties.

Une remise sur le vélo Nakamura pour le Black Friday 2024

À l’occasion du Black Friday, le prix du Crossover Longtail baisse de manière significative. Il passe de 2 999,99 euros à 2 699,99 euros, soit une réduction de 300 euros. Cela constitue une véritable aubaine pour les amateurs de vélo électrique. Cette remise est d’autant plus intéressante qu’elle concerne un modèle qu’Intersport n’a jamais encore proposé en promotion. De plus, l’enseigne permet un retour gratuit sous 100 jours en cas d’insatisfaction. Voilà une garantie supplémentaire pour les acheteurs.

En résumé, cette offre Black Friday 2024 sur le vélo Nakamura Crossover Longtail est une opportunité à ne pas manquer. Si vous saisissez cette chance, vous vous offrez un vélo électrique performant, confortable et bien équipé. Le tout, à un prix abordable !

