Dormir au volant ? Kia vous y invite avec cette voiture électrique ! 

Kia dévoile une nouvelle voiture électrique qui peut être convertie en chambre à coucher où les enfants peuvent dormir confortablement lors de vos déplacements. Chaque modèle s’accompagnera d’une batterie légèrement plus petite et l’autonomie sera adaptée aux besoins du marché, selon l’entreprise.

Kia Motors a dévoilé un SUV compact, ainsi que deux concepts EV – EV3 (SUV) et EV 4 (berline) – lors de son événement EV Day. Selon le géant automobile sud-coréen, ces véhicules joueront un rôle « crucial » pour aider l’entreprise à atteindre son objectif de vendre 1,6 million de véhicules électriques d’ici à 2030. Kia Corp. cible les conducteurs soucieux de leur budget avec l’introduction de l’EV5 dans sa nouvelle gamme Kia EV, un SUV compact électrique.

Cette voiture électrique de Kia assure le confort du voyage

Kia a dévoilé l’EV5 en trois variantes : Standard, Long Range et Long Range AWD. La version Standard dispose d’une batterie de 64 kWh et d’un moteur de 160 kW, tandis que les deux dernières sont alimentées par une batterie de 88 kWh. L’autonomie sur une seule charge s’élève à 530 km (Standard), 650 km (AWD) et 720 km (Long Range).

La particularité de cette voiture électrique tient à sa banquette arrière. Selon Kia, ce dernier peut être rabattue à plat et se transformer en lit pour dormir. Il y aura également une banquette à l’avant. À l’intérieur, l’habitacle de l’EV5 est spacieux. En fait, il s’agit d’une véritable salle de séjour, avec des tissus d’ameublement, des sièges massants, un éclairage d’ambiance.

L’EV5 comprend deux écrans de 31 cm pour l’affichage des instruments et l’infodivertissement. Sans oublier un écran de 12,7 cm pour le contrôle de la climatisation. Bien sûr, il y a un minimum de boutons et les technologies connectées nécessaires. Y compris la navigation, la climatisation et les mises à jour en direct.

Le véhicule est également équipé d’un réfrigérateur de 4 litres. Par ailleurs, il intègre une unité de chauffage pour la conservation des aliments et des boissons. Les voitures seront fabriquées dans des usines en Chine et en Corée, et la production débutera vers 2025.

Modèles de véhicules électriques plus petits

Outre sa voiture électrique qui permet aux passagers de dormir, Kia a également présenté deux voitures conceptuelles. Notamment l’EV3, une version compacte de son modèle phare EV9, et l’EV4, une berline à quatre portes qui ressemble davantage à une voiture de sport. Ces trois modèles font partie du plan de Kia visant à introduire des véhicules électriques plus petits. Leur prix se situe entre 33215 euros et 47451 euros, afin d’accélérer l’adoption généralisée des voitures alimentées par des batteries. Les modèles plus haut de gamme se vendront jusqu’à 75922 euros.

En septembre 2023, Kia a présenté son véhicule électrique le moins cher, la Ray monoplace. Son prix de départ est de 18980 euros et qui n’est disponible qu’en Corée du Sud. Tesla a commencé à vendre son SUV Model Y fabriqué en Chine en Corée au début de cette année, à un prix d’environ 40381 euros. Avec les subventions gouvernementales, le prix tombe à environ 35113 euros à Séoul. Et dans certaines villes, le prix est à 28470 euros. Cela offre des incitations supplémentaires pour les véhicules électriques.

Avec ses petits véhicules électriques, Kia compte répondre aux attentes des clients qui recherchent des voitures électriques moins chères et plus faciles à recharger.