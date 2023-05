Déjà pas chère, la montre Xiaomi Redmi Watch 3 écrase encore son prix !

Souhaitez-vous acquérir une montre connectée pas chère ? Bénéficiez d’un bon plan de -15% sur la Xiaomi Redmi Watch 3 en l’achetant dès maintenant sur Amazon ! Et faites vite, c’est bientôt la fin des French Days !

La Xiaomi Redmi Watch 3 est une smartwatch idéale pour les personnes aimant avoir un accessoire connecté au poignet en faisant du sport. Légère et facile à porter, elle peut vous être d’une grande utilité au quotidien.

Promo -15% Xiaomi Redmi Watch 3 Noir, écran AMOLED 1,75", 12 Jours d'autonomie, Surveillance de la santé Grand écran AMOLED 1,75" Alway...

TPU/Silicone,Etanchéité 5ATM*

Câble de charge magnétique, 12...

Bracelet en TPU/ silicone 112.88 € 96.45 € Voir l'offre

French Days : un prix à ne pas manquer !

Coûtant normalement plus de 120€, la Xiaomi Redmi Watch 3 est actuellement vendue au prix de 96,45€ sur Amazon France. Et devinez quoi? Ce produit est neuf, sous carton et ses conditions de vente sont très avantageuses.

En effet, si ce produit ne vous satisfait pas, vous pouvez le retourner gratuitement. Il suffit de ne pas dépasser le délai de prescription de 30 jours après la livraison de l’article. La plateforme s’engage en effet à vous rembourser ou à remplacer votre produit s’il est défectueux ou endommagé depuis le départ. C’est donc un véritable bon plan d’avoir une Xiaomi Redmi Watch 3 à ce prix-là ! Il faut bien avouer que c’est un accessoire tendance !

Une montre tendance et connectée à l’allure sportive

La Xiaomi Redmi Watch 3 est une montre connectée de qualité. Dotée d’un grand écran AMOLED de 1,75 pouce, elle dispose d’une bonne capacité d’affichage de 600 nits. Et selon certains avis, même en étant en plein soleil, vous verrez bien les notifications qu’elle indique et vos données d’entraînement.Mais elle est surtout appréciable pour son design et son style. En plus de son cadran numérique personnalisable, sa lunette est en métal. Ce qui lui donne un aspect élégant et sportif. Quant au bracelet, il est interchangeable. Même si c’est uniquement la version en silicone noir qui est actuellement disponible sur Amazon.

Les fonctionnalités de la Xiaomi Redmi Watch 3

Pourvue d’une autonomie de 12 jours en mode utilisation standard et de 7 jours en mode usage intensif, la Xiaomi Redmi Watch 3 est une smartwatch endurante. Les personnes oubliant souvent de recharger leur montre connectée après une journée d’emploi seront ravie de ce modèle.

Et il est d’ailleurs possible de l’emmener nager. Si vous faites de la natation, cet accessoire vous sera d’une grande utilité car elle fonctionne à raison de 5 ATM. Ce qui correspond à 50 m de profondeur. Toutefois, il ne faut pas la porter sous une douche chaude, dans un sauna ou pour la plongée. La résistance à l’eau n’est pas permanente et peut diminuer au fil du temps.

Par conséquent, cet allié vous sera plus utile pour la pratique de sports en salle qu’en extérieur. C’est pourquoi, il serait profitable de saisir dès à présent le bon plan concernant la Redmi Watch 3 de Xiaomi, car les soldes arrivent presque à leurs termes !