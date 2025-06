Plongée, navigation, technologie : découvrez la Garmin Quatix 8, la reine des océans !

Garmin, leader mondial dans le domaine de l’électronique pour explorer les fonds marins, a récemment dévoilé sa dernière smartwatch nautique. Il s’agit de la Garmin Quatix 8. Conçue pour les passionnés de montres connectées, et riches amateurs de sorties en mer, elle a plusieurs atouts.

Offrant des fonctionnalités diverses et un design moderne, voyons ensemble de quelles caractéristiques techniques elle est faite.

Des dimensions adaptées à tous les poignets

La Garmin Quatix 8 est disponible en deux tailles, 47 mm et 51 mm. Elles sont toutes deux dotées d’un écran AMOLED de 1,4 pouce. Et il s’avère que la lentille est en verre saphir. C’est un matériau résistant aux rayures et la lunette en titane garantit une durabilité exceptionnelle à la montre.

Les nouveaux boutons étanches et la protection du capteur renforcent la résistance de la montre face aux éléments. Cela fait de la Quatix 8 un compagnon fiable pour toutes les aventures nautiques.

Un haut-parleur et un microphone pour un contrôle optimal

L’une des caractéristiques les plus remarquables sur la Garmin Quatix 8 est son nouveau haut-parleur et son microphone intégrés. Ces éléments permettent aux utilisateurs de contrôler la barre de leur bateau. C’est lorsqu’ils s’associent à un traceur de cartes Garmin compatible.

De plus, la montre connectée facilite la gestion des appels téléphoniques. Mais c’est lorsqu’elle est connectée à un appareil intelligent. Cette fonctionnalité innovante assure une communication fluide, même en pleine mer.

quatix 8 is here.



Plot your paradise on a bright 1.4” AMOLED display with a scratch-resistant sapphire lens and durable titanium bezel.



Bright LED flashlight? Yup, there’s that too. pic.twitter.com/DX25MidXD7 — Garmin (@Garmin) June 27, 2025

Une autonomie impressionnante pour les longs voyages

Ensuite, l’autonomie de la batterie est un autre atout majeur de la Quatix 8. La version de 47 mm peut fonctionner jusqu’à 16 jours sans recharge. Tandis que le modèle de 51 mm offre une autonomie impressionnante de 29 jours. Cette longévité permet aux utilisateurs de profiter pleinement de leurs activités nautiques sans se soucier de recharger fréquemment leur appareil.

La Garmin Quatix 8 est conçue pour résister aux éléments

Par la suite, Garmin a conçu la Quatix 8 pour résister aux conditions les plus difficiles sans sacrifier le style. Testée selon les normes militaires américaines en matière de résistance thermique et de chocs, cette montre est prête à affronter les défis de la mer. De plus, un capteur de lumière ambiante garantit une lisibilité optimale de l’écran, même en plein soleil.

Une montre polyvalente pour la plongée

Pour suivre, la Quatix 8 est homologuée pour une profondeur allant jusqu’à 40 mètres. Ce qui la rend idéale pour la plongée sous-marine de loisir et l’apnée. En surface, les navigateurs peuvent aussi surveiller des conditions telles que la profondeur de l’eau, la vitesse, le cap et le vent directement depuis leur poignet. Les applications de navigation préchargées facilitent le suivi du temps passé sur l’eau et envoient des alertes de changement de marée.

Une smartwatch assez chère

Sinon, la Garmin Quatix 8 a des fonctions haut de gamme. C’est ce que Susan Lyman, vice-présidente des ventes et du marketing aux consommateurs chez Garmin dit. Ce sont des outils fiables qui offrent aux navigateurs le contrôle et la connaissance nécessaires pour naviguer, faire de la voile ou pêcher.

Par contre, elle est proposée à un prix élevé de £949.99 soit 1 107,16€ pour le modèle de 47 mm. Et le modèle de 51 mm coûte £1,039.99 soit 1 212,04€ .

