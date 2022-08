Comment faire un cosplay : top des astuces pour débutant

Voici quelques astuces pour vous aider à vous y mettre le cosplay, cet art de copier le costume d’un personnage de fiction séduit de plus en plus.

Avez-vous aussi succombé au charme de ces jolis costumes portés sur les réseaux sociaux et dans ces réunions par les fans ? Superhéros du MCU ou Naruto en personne, Vous pourrez vous mettre dans la peau du personnage de votre choix en revêtant son costume. Voici quelques conseils qui vous faciliteront la tâche.

Choisissez un personnage que vous aimez

Le cosplay ne consiste pas seulement à porter un costume. Vous devez incarner un personnage fictif et lui donner vie, c’est l’une des astuces de base. Identifiez-vous au personnage que vous aimez. Vous serez nettement plus motivé si vous incarnez un personnage que vous aimez.

Faites des recherches pour un cosplay réussi

L’astuce de base est de rassembler des images détaillant le costume du personnage que vous voulez copier. Choisissez l’image que vous voulez utiliser et conservez à portée de main. C’est une astuce de base pour le cosplay

Concevez ou trouvez un patron de couture de cosplay

Avant d’acheter du tissu ou tout autre élément de votre costume, cherchez le patron que vous pourrez utiliser. Si vous savez déjà coudre, vous pourrez facilement le concocter vous-même. Dans le cas contraire, cherchez un patron existant et suivez les instructions des personnes qui l’ont déjà utilisées. Vos amis cosplayers pourraient aussi vous aider à réaliser votre projet. N’hésitez pas à leur demander des conseils. Vous pouvez même leur soumettre vos idées.

Commencez petit et continuez à évoluer

Lorsque vous vous mettez à un nouveau projet de cosplay, une autre astuce est de commencer par un modèle plus petit et facile à réaliser. Cela vous permettra de tester la technique ou le matériau, de vous rendre rapidement compte de son fonctionnement. Et oui, c’est en forgeant que l’on devient forgeron.

Ayez confiance en vos capacités mais n’en demandez pas trop à vous-même. Soyez toutefois réaliste notamment sur la complexité du projet auquel vous vous attaquez. Vous n’avez pas besoin d’être parfait, mais d’être bon. Pour ce faire, sachez que vous avez le droit aux erreurs, mais vous devez apprendre d’elles. Ne vous souciez pas trop de la précision.

Ne vous laissez pas ridiculiser

Il existe de nombreuses histoires de cosplayers qui se sont fait rabaisser. Ne les laissez pas vous décourager de faire ce que vous aimez. Suivez plutôt les personnes positives et faites vos propres expériences. Apprenez à être indulgent avec vous-même.