Connecter votre aspirateur robot à Google Home: mode d’emploi

Vous cherchez un moyen simple d’utiliser la puissance de la commande vocale pour contrôler votre aspirateur robot ? Ce tutoriel vous explique comment connecter rapidement votre aspirateur robot à Google Home.

Pourquoi connecter son aspirateur robot à Google Home ?

Les assistants vocaux comme Google Home simplifient énormément les tâches ménagères du quotidien. Connecter votre aspirateur robot vous fera gagner un temps précieux en permettant de le contrôler par simple commande vocale.

Plus besoin de chercher la télécommande ou de passer par l’application mobile ! Il vous suffit de dire « Ok Google, démarre l’aspiration dans le salon » pour lancer instantanément le nettoyage. Vous pouvez aussi mettre en pause, arrêter l’appareil ou le renvoyer à sa base par la voix.

Autre avantage : la possibilité de programmer des horaires et scénarios de nettoyage personnalisés selon vos besoins, le tout sans effort. La connexion à Google Home optimise l’utilisation de votre aspirateur robot pour un gain de temps maximal.

Pour profiter pleinement de ces fonctionnalités avancées, il est essentiel d’associer correctement votre compte Google avec l’application dédiée à votre aspirateur robot.

Associer votre compte Google à l’application de l’aspirateur

Pour connecter votre aspirateur robot à Google Home, commencez par associer votre compte Google à l’application de l’aspirateur.

Accédez au menu « Paramètres » ou « Configuration » de l’application, généralement disponible via le bouton à 3 lignes en haut à gauche.

Dans ce menu, recherchez l’option « Google Home » ou « Assistant vocal » et ajoutez votre compte Google. Cette association permettra de lier les deux applications pour un contrôle vocal par la suite.

Certains aspirateurs robots nécessitent que vous récupériez leurs identifiants pour les ajouter à Google Home. Ces informations peuvent généralement être trouvées dans les paramètres de l’aspirateur au sein de son application dédiée. Notez-les soigneusement, puisqu’elles seront nécessaires pour ajouter votre aspirateur à votre assistant vocal.

Ajouter votre aspirateur robot à Google Home

Une fois que vous avez associé votre compte Google à l’application de l’aspirateur et récupéré les identifiants de l’appareil (si nécessaire), il est temps d’ajouter votre aspirateur robot à Google Home. Pour cela, suivez les étapes ci-dessous :

1. Ouvrez l’application Google Home

Tout d’abord, ouvrez l’application Google Home sur votre smartphone ou tablette. Si vous ne l’avez pas encore installée, vous pouvez la télécharger gratuitement depuis le Play Store (pour Android) ou l’App Store (pour iOS).

2. Allez dans le menu « Ajouter »

Ensuite, appuyez sur le signe « + » situé en haut à gauche de l’écran pour accéder au menu « Ajouter« . De là, choisissez « Configurer un appareil », puis sélectionnez l’option « Fonctionne avec Google ».

3. Recherchez l’application de l’aspirateur

Sur la page suivante, vous verrez une liste des services compatibles avec Google Home. Utilisez la barre de recherche ou faites défiler la liste pour trouver l’application de l’aspirateur. Une fois localisée, appuyez dessus pour commencer la configuration.

4. Connectez-vous avec vos identifiants

Vous serez alors invité à vous connecter à l’application de l’aspirateur avec vos identifiants (nom d’utilisateur et mot de passe). Saisissez-les pour permettre à Google Home d’accéder à votre aspirateur robot.

5. Attribuez un nom et une pièce à votre aspirateur

Pour finir, attribuez un nom à votre aspirateur robot (par exemple : « Aspirateur cuisine ») et ajoutez-le à l’une des pièces virtuelles présentes dans Google Home. De cette manière, vous pourrez facilement le contrôler à l’aide de commandes vocales spécifiques à cette pièce (« OK Google, démarre l’aspirateur dans la cuisine »).

Utilisation des commandes vocales avec votre aspirateur robot

Maintenant que votre aspirateur robot est connecté à Google Home, il ne vous reste plus qu’à utiliser les commandes vocales pour profiter pleinement de cette fonctionnalité. Parmi les commandes les plus courantes, on retrouve :

« Ok Google, démarre le nettoyage dans la salle à manger » : lance un cycle de nettoyage dans la pièce indiquée

lance un cycle de nettoyage dans la pièce indiquée « Ok Google, mets en pause l’aspirateur » : interrompt momentanément le nettoyage en cours

interrompt momentanément le nettoyage en cours « Ok Google, renvoie l’aspirateur à sa base » : le fait retourner à sa station de charge

le fait retourner à sa station de charge « Ok Google, combien de temps reste-t-il pour le nettoyage ? » : donne l’estimation du temps restant avant la fin du cycle

donne l’estimation du temps restant avant la fin du cycle « Ok Google, aspire pendant 10 minutes » : nettoie pendant la durée précisée

Avec ces commandes simples et pratiques, vous pouvez être sûr de profiter au maximum de votre aspirateur robot connecté à Google Home, et ainsi rendre vos journées de ménage encore plus agréables et productives.

