Meilleur routeur 4G : faites le bon choix avec notre guide 2021 – Prix/Avis

Avoir accès à une connexion à Internet stable est aujourd'hui devenu une priorité pour tout le monde. Que l'on soit chez soi ou en déplacement, il faut pouvoir profiter à tout instant d'un réseau qui fonctionne. Or, lorsque l'on déménage, la question de savoir quel hébergeur choisir se pose immédiatement. Cependant, pour certains, cette question trouve une réponses défavorable dès le début puisque leur logement ne possède pas de prise téléphonique. En effet, beaucoup d'étudiant(e)s viennent s'installer dans les grandes villes pendant leurs études. Ces jeunes doivent alors bien souvent se contenter d'un petit studio ou d'une chambre de bonne où il y a à peine la place pour mettre un lit. Dans ce cas, il est peu probable que l'installation d'une box Internet soit possible.

Pour y remédier et tout de même profiter d'une connexion à Internet, il faut donc se tourner vers un routeur 4G. Ce boîtier ne nécessite que la présence d'une carte SIM pour créer un réseau WiFi à partir de celui en GSM. Bien évidemment, il faut que la carte SIM soit activée et donc avoir souscrit à un abonnement Internet mobile chez un fournisseur d'accès classique. Pour vous aider dans votre choix, voici un comparatif des modèles du moment. Avec leurs différentes fonctions et leur gamme de prix variée, chaque produit répond à un besoin spécifique. Suivez ce guide pour choisir le routeur 4G qu'il vous faut.

TP Link Archer MR600 : la qualité assurée TP Link, spécialiste des routeurs, propose ici un modèle 4G très complet. Il prend en charge la 4G+ et offre un débit descendant maximal de 300 Mbps, en théorie. Le boîtier comporte deux antennes amovibles pour aider à mieux capter les réseaux des opérateurs mobiles. En plus de transmettre en WiFi, ce routeur est équipé de 4 ports Ethernet pour une connexion filaire vers tous types d'appareils. Ce sont au total 64 périphériques différents qui peuvent se connecter en même temps au MR 600. L'installation de ce routeur de TP Link est très simple, tout comme sa configuration. Il suffit d'insérer une carte Micro SIM, en ayant bien veillé à désactiver le code PIN au préalable. Toutes les instructions sont en français. Il possède en outre de nombreuses options avancées pour le paramétrer comme on le souhaite. En revanche, le boîtier chauffe et semble fragile. Caractéristique techniques Marque : TP Link

Modèle : Archer MR600

Compatibilité : Android et iOS

Carte SIM : Micro SIM

Prix : 134,85 euros

Huawei B715s-23c : l'ultra-haut débit mobile L'entreprise chinoise est sur tous les fronts. Et si les produits qu'elle fabrique ont autant de succès, c'est pour une bonne raison. Elle arrive à proposer des appareils de qualité à des prix compétitifs. Son routeur 4G se positionne sur un tarif un peu plus élevé que la concurrence. Cela vient du fait qu'il embarque une batterie de fonctionnalités qui mettent au profit des utilisateurs une connexion au réseau stable et rapide. Le B715s-23c capte la 4G++. C'est la version la plus rapide de la 4G avec des débits pouvant aller jusqu'à 600 Mb/s. En réalité, il est très rare d'atteindre de tels chiffres, mais le débit général proposé par l'appareil est tout de même très bon. De plus, il est possible de configurer le routeur pour le restreindre à capter seulement les bandes utilisées par son opérateur mobile. Il ne perd ainsi pas de temps à chercher le bon réseau en permanence. Même si l'installation ne prend pas beaucoup de temps, il est nécessaire de se servir du manuel pour bien faire. Or, ce n'est pas sûr que ce routeur soit fourni avec une notice en français. Il en va de même pour les personnes qui souhaitent ajouter un VPN. C'est seulement en fouillant sur Internet que l'on trouve la réponse. Caractéristique techniques Marque : Huawei

Modèle : b715s-23c

Compatibilité : Android et iOS

Carte SIM : Micro SIM

Prix : 202,90 euros

Netgear AC810 : un excellent hotspot mobile/routeur 4G de Netgear L'AC810 de Netgear représente un excellent routeur mobile qui vous permet de partager rapidement et facilement une connexion internet 4G LTE, pouvant atteindre un débit de 600 Mbits/s. D'ailleurs, les performances internet permettent le streaming, les jeux en ligne et le transfert de données. D'autre part, l'AC810 propose notamment un large éventail d'appareils, pouvant prendre en charge jusqu'à 15 appareils, ce kit dispose d'une certaine flexibilité, ainsi qu'une batterie offrant jusqu'à 11h d'autonomie en utilisation, et 260h de veille. L'écran du Netgear AC810 est tactile et attrayant. Il donne toutes les informations nécessaires à la gestion des connexions et des paramètres du routeur. Dans l'ensemble, sa qualité de fabrication lui procure une robustesse inégalée. Ce qui lui permet un usage idéal pour tous types d'utilisateurs. En effet, il est transportable quasiment partout, aussi bien pour des utilisateurs distants, comme les travailleurs en extérieur et les vacanciers, ou les travailleurs mobiles, qui sont souvent en déplacement. Caractéristique techniques Marque : NetGear

Modèle : AC810

Compatibilité : iOS et Android

Carte SIM : Micro SIM

Prix : 199 euros

Netgear Nighthawk M1 MR1100 : le routeur à emporter sur la route Netgear, entreprise emblématique dans la gestion de réseaux, a développé un routeur 4G très intéressant. Celui-ci a la particularité d'être complètement mobile. Il est ainsi possible de l'emporter partout avec soi afin de partager une connexion 4G avec tous ses appareils, même en dehors de la maison. Ses bonnes performances lui permettent d'être efficace aussi bien dans un cadre familial que professionnel. La présence d'un écran sur l'appareil rend immédiatement disponibles toutes les informations essentielles pour l'utilisateur. Sa configuration est très simple et requiert l'application Netgear Mobile pour modifier tous les paramètres directement. Mais son point fort réside dans son côté transportable grâce à sa batterie d'une capacité de 5040 mAh. Sa durée de vie atteint ainsi les 24 heures, et il est possible de le brancher sur secteur lorsque la batterie est épuisée. Du côté des caractéristiques techniques, le Nighthawk M1 propose des vitesses de téléchargement maximales jusqu'à 1 Gb/s. Il peut accepter 32 appareils connectés en même temps. Pour pouvoir en profiter, il faut cependant payer le prix fort. Caractéristique techniques Marque : Netgear

Modèle : Nighthawk M1 MR1100

Compatibilité : Android et iOS

Carte SIM : Micro SIM

Prix : 309,99 euros

Huawei B 525 : un routeur 4G d'exception Ce box routeur 4G Huawei n'est pas inconnu des consommateurs de l'Hexagone. Il a d'ailleurs été choisi par SFR pour être un son box accompagnant l'offre 4G+ 200 Go. C'est un choix par excellence pour les foyers et les TPE puisqu'il affiche une performance élevée. Il est compatible avec les réseaux 4G/LTE/4G+LTE. Ce modèle-ci présente un design sobre et élégant. On apprécie le fait que ce Huawei B 525 a une capacité de se connecter à un total de 64 appareils sur Wifi. Et si vous décidez de brancher des appareils filaires (PC), il peut accueillir 4 périphériques. Son débit serait de 300 Mbit/s. Les particuliers qui s'adonnent à de longues séances de jeux vidéo en ligne pourront aussi profiter de cette vitesse. Son tarif reste raisonnable puisqu'il coûte environ 140 euros sur le marché actuel. Son installation et son paramétrage peuvent s'avérer difficiles. Caractéristique techniques Marque : Huawei

Modèle : B 525

Compatibilité : Android et iOS

Carte SIM : Micro SIM

Prix : 140 euros

Zyxel LTE7480-M804: pour une installation en extérieur Ce routeur 4G Zyxel LTE7480-M804 commence à se faire une place parmi les meilleurs choix pour les utilisateurs en quête d'une solution performante et stable. Ce modèle est conçu pour une installation en extérieur, idéal pour les zones où la réception 4G est faible à l'intérieur des bâtiments. Compatible avec les réseaux LTE/4G, il est particulièrement adapté aux foyers situés en zone rurale ou dans des endroits où la couverture Internet fixe est limitée. Le Zyxel LTE7480-M804 offre des performances solides avec un débit pouvant atteindre 600 Mbit/s en téléchargement, ce qui en fait un allié parfait pour le streaming ou le travail à distance. Grâce à sa compatibilité PoE (Power over Ethernet), il simplifie son installation en réduisant le besoin de câblage supplémentaire. On apprécie sa robustesse en extérieur, résistant aux intempéries grâce à son boîtier IP68, et sa capacité à offrir un signal 4G stable même dans des conditions difficiles. Il est également facile à configurer, rendant son usage accessible même pour ceux qui ne sont pas technophiles. Caractéristique techniques Marque : Zyxel

Modèle : LTE7480-M804

Compatibilité : LTE/4G

Carte SIM : Oui, micro-SIM

Prix : Environ 250 euros

Netgear Nighthawk M2 : routeur 4G portable haut de gamme Le Netgear Nighthawk M2 est un routeur 4G portable haut de gamme qui a su séduire les consommateurs avec sa capacité à fournir une connexion rapide et stable, idéale pour les utilisateurs en déplacement ou les petites entreprises. Connu pour ses performances de pointe, il prend en charge le réseau 4G LTE Advanced, garantissant des vitesses de téléchargement impressionnantes, jusqu'à 2 Gbit/s, selon la couverture réseau. Son design compact et moderne en fait un choix parfait pour les voyageurs fréquents ou ceux qui ont besoin d'une solution flexible. On apprécie particulièrement le fait que le Netgear Nighthawk M2 puisse connecter jusqu'à 20 appareils en Wi-Fi simultanément, tout en offrant quatre ports Ethernet pour des connexions filaires. Sa batterie de 5040 mAh est un autre atout majeur, permettant de l'utiliser pendant plusieurs heures sans avoir besoin d'être branché. Enfin, son écran tactile couleur facilite la gestion des paramètres, même pour les utilisateurs moins expérimentés. Caractéristique techniques Marque : Netgear

Modèle : Nighthawk M2

Compatibilité : 4G LTE Advanced (jusqu'à 2 Gbit/s)

Carte SIM : Micro SIM

Prix : Environ 400 euros

Pour choisir le routeur 4G qui vous correspond, il faut tout d'abord bien définir vos besoins. Ceux-ci découlent de l'utilisation journalière prévue. Ainsi, en fonction du débit souhaité ou du nombre de personnes qui pourront profiter de la connexion, le choix du produit final sera différent. En outre le réseau que vous voulez mettre en place peut convenir pour un environnement privé ou pour un cadre professionnel. Tant de paramètres qui influent sur l'appareil, son prix et ses performances.

Qu'est-ce qu'un routeur 4G

Un routeur 4G est un appareil électronique qui fournit une connexion Internet à partir des réseaux mobiles 3G et 4G. À l'aide d'une carte SIM, il fonctionne comme tout autre box Internet et met à disposition de tout un chacun une connexion au web. Celle-ci est transmise dans la majeure partie des cas par WiFi, mais peut également l'être en filaire. En effet, ces boîtiers comprennent le plus souvent des ports Ethernet. Cela fait donc à la fois office de modem et de routeur.

Quels sont les avantages d'un routeur 4G

Le routeur 4G est une solution de secours très intéressante pour les foyers qui se trouvent en bout de ligne ADSL ou qui n'ont pas accès à la fibre optique. De plus, il peut permettre de faire des économies, les forfaits Data étant souvent moins chers que celui d'une ligne ADSL ou fibre avec location d'une box.

Quelles sont les limites d'un routeur 4G

Comme cela fonctionne avec le réseau mobile 4G, voire 3G, il faut que se trouver dans une zone bien couverte par l'un des opérateurs de téléphonie mobile classique. Parfois, même en centre-ville, il est possible de ne pas capter le réseau GSM lorsque les murs sont trop épais où que l'on est trop enfoncé sous terre. En outre, il peut y avoir des interférences avec des sources externes d'ondes qui rendent le signal trop faible pour être reçu. Enfin, les opérateurs ne proposent pas de forfaits 4G illimités, ou alors à des prix exorbitants. Ainsi, l'on peut se retrouver rapidement sans Data et donc sans Internet.

Quel forfait mobile choisir ?

Plusieurs facteurs sont à prendre en compte au moment de choisir l'opérateur mobile. Tout d'abord, il faut savoir que tous les opérateurs mobiles sont compatibles avec tous les appareils. En effet, ils utilisent tous les mêmes fréquences GSM. Ensuite, il s'agit d'opter pour l'opérateur dont l'antenne est la plus proche de votre lieu de résidence, ou celui où vous comptez utiliser un routeur 4G.

À propos du forfait mobile en lui-même, c'est avant tout de la Data dont vous avez besoin. Les opérateurs proposent plusieurs forfaits avec des réserves de données différentes. Si votre connexion Internet vous sert principalement pour de la diffusion de contenus vidéo, mieux vaut alors choisir un forfait avec beaucoup de Data. Vous en aurez besoin d'un peu moins pour écouter de la musique et jouer à des jeux vidéos (sauf pour les télécharger). La consultation de quelques pages web ou de ses emails ne consomme pas beaucoup, donc convient même aux forfaits légers.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.