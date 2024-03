Comment programmer un aspirateur robot Roomba pour votre confort ?

L'aspirateur robot Roomba a révolutionné notre manière de maintenir notre intérieur propre en proposant une solution pratique, intelligente et sans effort. Grâce à sa programmation flexible, il est possible d'adapter ses tâches de nettoyage à vos préférences, votre emploi du temps et vos besoins spécifiques. Ce guide vous explique comment programmer votre aspirateur robot Roomba pour optimiser son utilisation.

Étape 1 : Installez l'application iRobot HOME sur votre smartphone ou tablette

Pour commencer, téléchargez et installez l'application iRobot HOME sur votre smartphone ou tablette. Cette application vous permettra de contrôler et de personnaliser facilement les performances de votre aspirateur robot Roomba.

Une fois l'installation terminée, ouvrez l'application et créez un compte iRobot. Cela vous permettra d'associer votre aspirateur robot Roomba à votre compte et ainsi de le gérer à distance via l'application.

Étape 2 : Connectez votre aspirateur robot Roomba à votre réseau Wi-Fi

Après avoir installé l'application et créé un compte iRobot, il est temps de connecter votre aspirateur robot Roomba à votre réseau Wi-Fi. Pour ce faire, suivez les étapes ci-dessous :

Allumez votre aspirateur robot en appuyant sur le bouton « Clean » situé sur le dessus de l'appareil.

situé sur le dessus de l'appareil. Maintenez ensuite les boutons « Spot » et « Home » enfoncés pendant environ 10 secondes, jusqu'à ce que le voyant Wi-Fi de l'aspirateur clignote en bleu.

» et « » enfoncés pendant environ 10 secondes, jusqu'à ce que le voyant Wi-Fi de l'aspirateur clignote en bleu. Accédez aux paramètres Wi-Fi de votre smartphone ou tablette et connectez-vous au réseau Wi-Fi de l'aspirateur, qui doit apparaître avec un nom similaire à “ Roomba-XXXX ”.

”. Une fois connecté au réseau Wi-Fi du Roomba, retournez dans l'application iRobot HOME. Suivez les instructions affichées pour associer votre aspirateur robot à votre compte et au réseau Wi-Fi de votre domicile. Cette étape peut prendre quelques minutes.

Étape 3 : Planifiez un programme de nettoyage pour votre aspirateur robot Roomba

Maintenant que votre aspirateur robot est connecté à votre réseau Wi-Fi et que vous avez accès à l'application iRobot HOME, il est temps de créer un programme de nettoyage personnalisé pour votre Roomba. Vous pouvez programmer votre aspirateur robot pour qu'il fonctionne selon une fréquence quotidienne ou hebdomadaire.

Créez un planning personnalisé pour les jours de la semaine

Pour planifier un programme de nettoyage quotidien, sélectionnez l'onglet « Planning » au bas de l'écran principal de l'application iRobot HOME. Vous verrez alors s'afficher la liste des jours de la semaine.

Pour programmer les horaires, appuyez sur le jour souhaité et réglez l'heure de démarrage du cycle de nettoyage. Répétez l'opération pour tous les autres jours selon vos besoins. Une fois le planning complet, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « Enregistrer » en haut à droite de l'écran pour sauvegarder les paramètres. Votre aspirateur exécutera ainsi automatiquement les cycles de nettoyage aux jours et heures choisis. Cette programmation intuitive permet un gain de temps précieux !

Si vous préférez programmer votre aspirateur robot Roomba pour des dates spécifiques, sélectionnez l'onglet « Calendrier » dans l'application iRobot HOME. De là, appuyez sur le + en haut à droite de l'écran pour ajouter un événement de nettoyage.

Sélectionnez la date, l'heure et la durée souhaitée pour le nettoyage. Vous pouvez également ajouter un titre personnalisé à cet événement, par exemple, « Nettoyage après une soirée » ou « Nettoyage avant l'arrivée des invités ». Enfin, appuyez sur « Enregistrer » pour sauvegarder vos paramètres.

Étape 4 : Suivez les performances de votre aspirateur robot Roomba

Avec l'application iRobot HOME, vous pouvez non seulement programmer votre aspirateur robot, mais aussi suivre ses performances en temps réel. L'interface principale de l'application fournit des informations sur la dernière session de nettoyage. On y trouve la durée totale du nettoyage et le nombre de missions effectuées. Elle affiche aussi d'éventuelles notifications d'état.

Vous pouvez également opter pour des notifications quand votre aspirateur robot Roomba finit un cycle de nettoyage. Cela est aussi possible s'il rencontre un problème ou nécessite un entretien, comme le vidage du réservoir à poussière.

En suivant ces étapes simples, vous pouvez facilement programmer votre aspirateur robot Roomba pour qu'il réponde à vos besoins et s'adapte à votre emploi du temps. Grâce à l'application iRobot HOME et au Wi-Fi intégré de votre Roomba, vous pouvez désormais profiter d'une maison propre et bien rangée sans avoir besoin de lever le petit doigt.

