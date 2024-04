Guide d’installation de votre casque sans fil Jabra GN WHB003BS

Chercher le casque idéal pour vos besoins professionnels n'est pas toujours une tâche facile. Les produits de la marque Jabra sont reconnus pour leur confort et leur qualité sonore. On peut citer le casque sans fil Jabra GN WHB003BS. Nous vous expliquons comment installer votre casque sans fil Jabra GN WHB003BS. Et nous mettrons également en avant ses points forts, tout en le comparant à d'autres gammes de la marque.

Commencez par bien choisir le casque qui vous correspond. Ceci fait, procédez à l'installation de votre Jabra GN WHB003BS, assurez-vous d'avoir tous les éléments nécessaires à son utilisation. Vérifiez le casque sans fil avec sa base, dans la boite. Le câble USB fourni avec le produit devrait, par ailleurs, s'y trouver. Il y a aussi le chargeur secteur. Confirmez la présence du manuel d'utilisation et le guide d'installation rapide.

Connecter le casque à la base

Placez le casque Jabra sans fil sur la base. Celle-ci doit être branchée au secteur à l'aide du chargeur fourni. Vous verrez alors un voyant lumineux s'allumer pour indiquer que votre casque est en train de charger. Laissez-le se charger pendant environ 20 minutes avant de poursuivre à la prochaine étape. Notez bien que cette première charge ne sera pas complète, mais suffisante pour procéder à l'appairage et aux réglages initiaux.

Brancher le casque à votre dispositif de communication

Pour utiliser votre Jabra GN WHB003BS, vous devez maintenant l'appairer avec votre dispositif de communication. Si celui-ci est équipé de la technologie Bluetooth, allumez, d'abord, votre dispositif de communication et activez son mode Bluetooth.

Puis, maintenez enfoncé le bouton d'appairage situé sur la base du casque. Attendez approximativement quatre secondes, jusqu'à ce que les voyants lumineux de la base clignotent rapidement.

Ensuite, sélectionnez « Jabra GN WHB003BS » dans la liste des périphériques Bluetooth disponibles sur votre ordinateur, téléphone, tablette, etc. Si nécessaire, entrez tout de suite le code PIN « 0000 » pour valider l'association des deux appareils. Une fois la connexion établie, un voyant lumineux constant sur la base signifiera que l'appairage a été réussi.

Si votre dispositif de communication ne dispose pas du Bluetooth, utilisez le casque avec l'aide du câble USB fourni. Branchez l'une des extrémités du câble à la base du casque et l'autre au port USB de votre appareil.

Régler le volume et choisir un type de port

Après avoir appairé et connecté le casque, vous pouvez maintenant régler le volume selon vos préférences. Pour cela, utilisez les boutons de volume situés sur le casque lui-même. En outre, vous pouvez choisir entre trois types de port pour votre Jabra GN WHB003BS.

Le serre-tête vous permet de porter le casque sur la tête. Il dispose d'un arceau reposant sur le dessus de votre crâne. Quant au contour d'oreille, il est fixé directement sur l'oreille, sans aucun support supplémentaire. La tour de nuque se positionne derrière la nuque. Cela lui offre un maintien optimal lorsque le casque est porté sur une seule oreille.

Comparer le Jabra GN WHB003BS à d'autres produits Jabra

La gamme de casques Jabra PRO 900 est très prisée dans le milieu professionnel. Tout comme le GN WHB003BS, elle propose des casques sans fil de grande qualité. Ce type de produit offre un confort ergonomique et une excellente restitution sonore. Cependant, les modèles de la série PRO 900 présentent quelques différences. Effectivement, cette gamme de produits offre un choix plus limité en matière de types de port. Tout comme une autonomie légèrement inférieure, sa batterie est moins performante. Et un appairage Bluetooth parfois qui est plus difficile à exécuter.

D'autres gammes de produits Jabra pourraient également répondre à vos besoins. Il y a les casques de la série Evolve ou Engage. Néanmoins, ces derniers se destinent davantage à un usage particulier. Ils sont reconnus dans les centres d'appels ou les environnements bruyants. Le GN WHB003BS demeure donc un choix idéal pour un professionnel recherchant un casque polyvalent. C'est un casque léger et facile à utiliser au quotidien.