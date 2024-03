Choisir le bon aspirateur robot pour les propriétaires d’animaux de compagnie

Les aspirateurs robots ont révolutionné la manière dont nous prenons soin de nos maisons. Ils assurent un nettoyage régulier sans effort. Pour ceux qui partagent leur domicile avec des animaux, choisir un modèle adapté à la récupération des poils devient incontournable. Faisons le point sur les critères à prendre en compte lors de votre recherche du meilleur aspirateur robot pour vous et vos compagnons à quatre pattes.

Efficacité d'aspiration et brosse adaptée

Le premier élément à considérer est l'efficacité d'aspiration de l'aspirateur robot. La puissance d'aspiration doit être suffisante pour récupérer tous types de débris. Elle devrait venir à bout des poils fins et épais de vos chien ou chat. Les modèles équipés d'une brosse centrale en caoutchouc demeurent recommandés. Ils s'avèrent mieux adaptés pour retenir et éliminer plus efficacement les poils de nos amis les bêtes.

Pour que votre aspirateur robot fasse également un bon travail dans les coins et le long des plinthes, optez pour un modèle doté de brosses latérales. Ces dernières sont conçues pour atteindre les zones difficiles d'accès et vous garantir un nettoyage complet de votre pièce.

Adaptabilité aux différentes surfaces

Le nettoyeur autonome doit aussi être capable de s'adapter efficacement aux différents types de sols présents dans votre maison. Qu'il s'agisse de tapis, moquettes ou de parquets, le meilleur robot aspirateur robot devrait s'y plaire. Certains modèles sont spécialement conçus pour les habitations où les animaux ont laissé leurs poils sur ces surfaces. Ils possèdent parfois des modes de nettoyage adaptés à chacune d'entre elles.

Dans une maison partagée avec nos amis à quatre pattes, il n'est pas rare que quelques obstacles se retrouvent sur le passage de l'aspirateur. Assurez-vous que l'appareil choisi soit capable de franchir des seuils de portes, tapis, et autres petits objets sans encombre afin de ne pas perturber ses déplacements et son travail.

Station de recharge et autonomie

Pour éviter toute intervention manuelle, optez pour un aspirateur robot équipé d'une station de recharge automatique. Ainsi, l'appareil retournera à sa base lorsque sa batterie sera faible, puis reprendra son travail là où il l'avait laissé une fois rechargé. Une bonne autonomie de fonctionnement est également importante pour minimiser les arrêts fréquents.

Afin d'améliorer encore davantage leur efficacité de nettoyage, certains aspirateurs robots sont équipés d'un système de cartographie intelligent. Ce qui leur permet de mémoriser la disposition de votre domicile et d'établir un itinéraire optimisé pour passer dans toutes les pièces sans doublon ni oubli. Une option intéressante pour éviter de retrouver des poils traînant encore après le passage de l'appareil.

Capacité du bac à poussière

Pensez à vérifier que la capacité du bac à poussière soit suffisamment grande pour contenir les débris et poils ramassés lors du nettoyage. Un bac trop petit devra être vidé régulièrement, ce qui peut s'avérer contraignant et réduira l'intérêt d'un appareil autonome.

Si vous ou l'un des membres de votre famille, souffrez d'allergies liées aux poils d'animaux, le choix d'un aspirateur robot doté d'un filtre à particules HEPA (High Efficiency Particulate Air) est hautement recommandé. Ces filtres sont conçus pour retenir jusqu'à 99,97 % des particules fines présentes dans l'air, notamment les allergènes. De quoi contribuer à améliorer la qualité de l'air ambiant chez vous tout en protégeant vos proches.

Nous vous convions également à lire :