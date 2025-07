CMF Watch 3 Pro : la smartwatch qui vous motive à bouger

CMF by Nothing dévoile la Watch 3 Pro, une smartwatch au design audacieux qui allie coaching IA, suivi santé et autonomie longue durée.

La nouvelle CMF Watch 3 Pro arrive pour transformer votre quotidien sportif et connecté. Cette montre intelligente associe précision, personnalisation et style affirmé. Conçue pour les amateurs de fitness comme pour les utilisateurs à la recherche d’un objet technologique design, elle promet une expérience intuitive et efficace. Avec son autonomie prolongée et ses outils de coaching IA, elle devient le compagnon idéal pour rester actif sans contraintes.

Un suivi sportif et santé dopé à l’IA

Pensée pour démocratiser la remise en forme, la CMF Watch 3 Pro introduit un GPS bi-bande à cinq systèmes pour un suivi d’itinéraire plus rapide et précis, même en environnement dense. Les utilisateurs disposent de 131 modes sportifs et d’un entraînement personnalisé qui ajuste les plans selon la progression. Un nouveau capteur de fréquence cardiaque à quatre canaux améliore la précision « pour toutes les couleurs de peau et toutes les intensités d’entraînement », précise la marque. Avec l’outil Active Score, les données MET sont synthétisées pour donner un aperçu clair de l’effort hebdomadaire.

Des fonctionnalités santé et récupération complètes

Au-delà du sport, la montre s’impose comme un outil de bien-être quotidien. Elle propose la surveillance SpO₂, le suivi du stress, des rappels d’hydratation, la santé féminine et des exercices respiratoires. L’IA intervient aussi dans l’analyse post-séance avec des conseils sur la récupération, la charge d’entraînement et même des prédictions d’endurance 5K/10K. « Nous avons conçu la Watch 3 Pro pour qu’elle soit le point de départ idéal pour tous ceux qui commencent leur parcours de santé », souligne Andrew Freshwater, Head of Smart Products Marketing de la marque Nothing.

Une expérience connectée et un design expressif

L’intégration de ChatGPT distingue cette Watch 3 Pro des modèles concurrents : commandes vocales, prise de notes via dictée et accès à un flux d’actualités personnalisées enrichissent l’expérience. Les appels Bluetooth et les raccourcis gestuels ajoutent au confort. Côté style, CMF mise sur un boîtier métallique, un écran AMOLED 1,43’’ aux bordures fines et plus de 120 cadrans personnalisables, y compris générés par IA. Trois coloris (Dark Grey, Light Grey, Orange) et une autonomie de 13 jours complètent le tableau, le tout pour 99 €.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

