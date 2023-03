ChatGPT débarque sur les montres connectées et chamboule tout !

ChatGPT continue de s’étendre dans l’industrie technologique en franchissant une nouvelle frontière : les montres connectées. La marque de fitness Amazfit a annoncé qu’elle ajouterait l’IA générative en tant que fonctionnalité sur son appareil GTR4, ce qui constitue une grande réussite.

Les détails de l’arrivée de ChatGPT sur les montres connectées

Dans une démonstration récente publiée sur LinkedIn, ChatGPT apparaîtra sous le nom de ChatGenius dans le menu de la GTR4. Cette version permettra aux utilisateurs de poser toutes sortes de questions. La vidéo montre une personne demandant comment améliorer sa performance de course, et ChatGenius répond avec une réponse détaillée en quelques secondes seulement.

On peut effacer la réponse précédente en touchant l’écran pour poser une nouvelle question. Il est même possible de demander à ChatGenius comment s’est passée votre journée. Ensuite, il vous fournira des informations sur le nombre de pas effectués et votre fréquence cardiaque actuelle.

Cependant, il y a peu d’informations disponibles sur la façon dont ChatGPT fonctionnera sur l’Amazfit GTR4. La vidéo suggère que la prise en charge de ChatGPT dépendra du modèle de montre et de votre emplacement. Pour le moment, seul les États-Unis reste la région confirmée à l’heure actuelle.

Les spécificités de ChatGPT sur les montres connectées

Amazfit a accompli un exploit considérable en ajoutant la prise en charge de première partie pour l’IA générative sur sa montre intelligente. Ainsi, ils surpassent les géants de la technologie. La version la plus proche de ChatGPT disponible sur l’Apple Watch est une application tierce appelée watchGPT, qui fonctionne de manière similaire.

Cependant, il existe certaines différences notables. Tout d’abord, watchGPT est payant tandis que la fonctionnalité d’Amazfit est gratuite. De plus, watchGPT permet de partager les résultats de l’interaction via des messages texte, des e-mails ou des réseaux sociaux. Malgré tout, nous ne savons pas encore si cela est possible avec la versions sur la GTR4.

Amazfit a ouvert une nouvelle voie en matière d’IA générative sur les montres connectées, et il est probable que des entreprises comme Apple ou Google finissent par faire de même. Après tout, la technologie est déjà présente sur les navigateurs et les moteurs de recherche.