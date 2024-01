Révolution : ChatGPT a décroché le Prix Nobel de chimie !

Vous n’allez pas vous en revenir, ce robot ChatGPT a décroché le prix Nobel de chimie grâce à cette découverte. Explication !

La science a donné naissance à l’intelligence artificielle (IA), qui aujourd’hui, lui rend la pareille ! En effet, l’IA ne cesse d’alimenter les découvertes dans le domaine lié à la science. Elle révolutionne chaque étape des processus scientifiques tout en étant une nouvelle percée dans le domaine !

De la formulation d’hypothèses à la conception d’expériences, en passant par l’analyse et l’interprétation des données, elle fait tout. Cette relation réciproque crée une puissante boucle de rétroaction qui accélère les progrès scientifiques dans diverses disciplines.

Parmi les prouesses du moment, il faut noter le prix Nobel de chimie attribué à ce robot basé sur GPT-4. Intrigué ? Découvrez comment un robot a réussi à obtenir ce prix au détriment des scientifiques et des chimistes humains !

Coscientist, le robot chimiste de ChatGPT, a été récompensé par un prix Nobel après avoir conçu une réaction chimique des plus utiles. Ce système piloté par l’intelligence artificielle a acquis de manière autonome des connaissances sur des réactions chimiques spécifiques pour reproduire des expériences chimiques réelles. Plus remarquable encore, il ne lui a fallu que quelques minutes pour accomplir cette tâche et la réussir avec succès.

Selon la revue Nature du 20 décembre dernier, ce système peut concevoir, coder et exécuter plusieurs réactions. Il faut donc croire que cela constitue une grande aide dans la fabrication des composés tels que le paracétamol et l’aspirine, le tout à l’aide de son appareil robotisé.

Pour exécuter l’ensemble du processus expérimental, ce robot chimiste a utilisé GPT-4 d’OpenAI et le Claude d’Anthropic. Il faut croire que c’est le partenaire de laboratoire idéal que tout chimiste rêverait d’avoir. Qu’en pensez-vous ?