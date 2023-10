Championnat du monde de League of Legends : dates, agenda et équipes

L’édition 2023 du Championnat du monde de League of Legends (Worlds 2023) approche à grands pas. Cet événement emblématique de l’esport réunit annuellement les meilleures équipes mondiales. Elles luttent pour le titre de champion du monde et la célèbre Coupe du Summoner. Dans cet article, nous vous fournirons toutes les dates importantes. De plus, nous inclurons les agendas de matchs et en fin, nous présenterons également les équipes qui se sont qualifiées cette année.

Le retour en Corée du Sud

Cette année, le Championnat du monde de League of Legends revient en Corée du Sud. Ce pays a déjà accueilli des étapes de l’édition 2014 et l’événement complet en 2018. Contrairement à l’année précédente, le tournoi s’est déroulé au Mexique et aux États-Unis. Pour cette occasion, une seule nation hôte confinera à nouveau cette édition.

Pour faciliter la participation des joueurs professionnels de LoL Esports, Worlds 2023 se tiendra du 10 octobre au 19 novembre. Par ailleurs, cet événement aura lieu dans quatre lieux différents en Corée du Sud.

Le déroulement du tournoi

Le Championnat du monde de League of Legends débutera avec la phase Play-In, où huit équipes se disputeront deux places dans la phase suisse. Les 14 équipes qualifiées rejoindront ensuite la compétition.

Phase Play-In

La phase Play-In du Championnat du monde de League of Legends se déroulera du 10 au 15 octobre au LoL Park à Séoul. En outre, huit équipes y seront en compétition. Elles seront réparties en deux groupes à double élimination. Par la suite, les deux meilleures équipes de chaque groupe passeront au tour 2 des Play-Ins. Tous les matchs durant la Phase Play-In seront disputés en BO3.

Dans le tour 2 des Play-Ins, les gagnants des tableaux supérieurs s’affronteront. De l’autre côté, les gagnants des tableaux perdants se rencontreront également. Ces matchs du Championnat du monde de League of Legends se joueront en BO5. Les vainqueurs se qualifieront pour la phase suisse, prévue du 19 au 29 octobre à la KBS Arena à Séoul.

Phase Suisse

Dans la phase suisse du Championnat du monde de League of Legends, 16 équipes s’affronteront en cinq rounds. Au premier stade, les équipes seront associées de manière aléatoire à des adversaires d’autres régions. Ensuite, elles affronteront des équipes ayant le même bilan victoires-défaites.

Les équipes remportant trois matchs avanceront en playoffs, tandis que celles perdant trois matchs seront éliminées. Les matchs de progression et d’élimination seront en BO3, tandis que les matchs restants seront en BO1.

Playoffs

Les playoffs auront lieu du 2 au 19 novembre. Huit équipes se disputeront dans un tableau à élimination directe. Tous les matchs seront disputés en BO5, déterminant ainsi l’équipe championne du monde.

Qualifications et Participants

Avant le début du Championnat du monde de League of Legends, un match de qualification, la Série de Qualification pour les Worlds (WQS), sera organisé. Il opposera la quatrième équipe de la LCS et de la LEC. Le vainqueur de ce match interrégional décrochera la dernière place en phase Play-In.

Cette année, plusieurs équipes renommées ont obtenu leur qualification pour participer à cette compétition mondiale. Parmi elles figurent JDG, Cloud9, NRG, Gen.G, T1, KT Rolster, Dplus KIA et Fnatic.

En somme, les amateurs de League of Legends peuvent anticiper des semaines passionnantes à venir. Ces semaines seront remplies d’action intense, avec des stratégies époustouflantes. Les équipes s’affronteront, visant le titre de champion du monde de League of Legends.