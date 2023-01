Cette planche connectée révèle un autre visage de la domotique

Mui Lab vient de dévoiler la version prête à l’emploi de la Mui Board, la domotique concentrée en une planche beaucoup plus minimaliste que les hubs classiques.

Véritable centrale domotique, la Mui Board semble être une planche de bois toute simple qui s’illumine de l’intérieur. Avec un subtil affichage à matrice de points à DEL, cette planche s’utilise comme un écran tactile.

Mui Board, une centrale domotique en une planche discrète

Mui Lab, la société japonaise, entend mettre en avant la valeur du lien familial. À travers sa centrale domotique discrète ressemblant à s’y méprendre à une planche, elle opte pour la simplicité. Elle réduit ainsi la présence d’écrans et offre un moyen plus discret d’interagir avec l’Internet des objets.

La planche était d’ailleurs exposée au CES 2023 sous le thème d’une chambre calme. La société continue sur sa lancée en développant sa carte Mui de deuxième génération. Cette carte intègre le nouveau protocole de mise en réseau Matter facilitant son appairage avec d’autres appareils connectés. La connectivité Matter devrait faciliter son déploiement pour cette année sur le territoire américain et européen.

La centrale domotique synonyme de sérénité

Mui Lab centralise tout l’essentiel de la domotique dans cette petite planche minimaliste. L’ouverture ou la fermeture d’un rideau peut déclencher une réponse prédéterminée. L’utilisateur peut même régler la minuterie lumineuse en une action plutôt ludique. Il n’a qu’à tracer une ligne avec son doigt. Plus cette ligne est longue, plus la lumière met du temps à s’assombrir. La société japonaise voit ce moment comme une période durant laquelle il est possible de s’adonner à un rituel de détente.

orsqu’elle entre en mode veille, cette centrale domotique redevient une planche ordinaire. La société veut ainsi limiter le nombre d’écrans dans tout espace de vie tout en profitant de tous les avantages de la domotique.