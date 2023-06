Cette montre Fossil Gen 6 en cuir grise à très bon prix pas longtemps !

Vous êtes à la recherche d’une smartwatch de qualité ? La Fossil Gen 6 en cuir, grise fait actuellement l’objet d’un bon plan sur Amazon France! C’est le moment d’en profiter !

Depuis 1984, la marque Fossil produit des montres connectées et d’autres accessoires inspirés par le style vintage et arborant un design plutôt classique. Mais la smartwatch Gen 6 fait partie de la nouvelle génération de produits connectés commercialisée par Fossil. Venez découvrir ce formidable petit bijou de technologie.

Fossil Femme Montre Connectée GEN 6 avec Haut-Parleur, Fréquence Cardiaque, NFC et Alertes pour Smartphones

Autonomie de 24 heures

Écran toujours allumé

Suivi automatique des objectifs 299.00 € 197.00 €

Une montre connectée bénéficiant d’une superbe réduction !

En temps normal, la Fossil Gen 6 en cuir de couleur grise de Fossil coûte 299,00 € ; mais en l’achetant dès à présent sur Amazon France, son prix est de 197,00€! C’est une super affaire !

Cet article jouit d’une réduction de moins 34%. Vous économiserez donc plus de 100€ par rapport à son prix d’origine. C’est là une offre très attrayante pour un bon plan. De plus, c’est une montre connectée dotée de nombreuses options pour le sport, la santé et vos opérations du quotidien. Elle est parfaite pour un usage en tout temps. Et son bracelet est interchangeable si vous désirez la customiser.

Les caractéristiques de la Fossil Gen 6 en cuir, grise

La Gen 6 de Fossil est une montre connectée ayant un design lifestyle élégant que vous pouvez porter en toute occasion. Son écran tactile de 42 mm est clair et net. Et cette tocante digitale n’en a peut-être pas l’air, mais elle est dotée de la technologie Qualcomm 4100+. Son utilisateur peut donc la manier et la personnaliser de bien des façons.

L’une des caractéristiques les plus appréciables chez les smartwatch pourvues de Wear OS by Google, c’est leur compatibilité avec les iPhone et les smartphones équipés de la dernière version d’iOS ou d’Android. Il est judicieux de ne pas laisser passer ce bon plan, car il est facile de synchroniser la Fossil Gen 6 en cuir, grise avec ces appareils. Vous n’avez pas besoin d’acheter un modèle spécifique de smartphone si vous possédez un modèle sorti il y a moins de 3 ans.

Les autres atouts de cette smartwatch

Et la Fossil Gen 6 possède également des applications pré-chargées intéressantes. Grâce à Adidas Runtastic, Nike Run Club ou Outdooractive vous pourrez faire du sport et analyser vos performances rapidement. L’application Agenda vous aidera à organiser vos journées. Et Amazon Alexa est un assistant vocal qui vous permettra de commander vos appareils à distance ou de répondre à vos diverses questions.

Puis, si vous désirez payer vos achats, c’est possible en utilisant votre montre connectée. La Fossil Gen 6 en cuir, grise est dotée de Google Pay ce qui fait que ce bon plan tombe réellement à pic !Enfin, en matière de santé, la Fossil Gen 6 peut suivre automatiquement votre nombre de pas. Vous pouvez la programmer afin qu’elle recueille vos données de sommeil. Et les constantes telles que la fréquence cardiaque et le taux de saturation en oxygène (SpO2) sont aussi précises.