Cette montre Casio G-Shock bat Garmin à plate couture !

Garmin est réputé pour être le fabricant ayant développé les meilleures montres connectées sport. À l’heure actuelle, ce n’est malheureusement plus le cas pour la marque, puisque Casio vient de lancer un véritable monstre d’efficacité dans le domaine.

Les montres connectées Casio ont toujours eu une vocation assez sportive. Avec cette dernière version, ils viennent renforcer cette identité. On peut tout simplement dire que le résultat est tout juste bluffant. La nouvelle montre Casio G-Shock bat les Garmin à plate couture !

La montre Casio G-Shock menace l’hégémonie de Garmin

La gamme de montres Casio G-Shock G-SQUAD est spécialement conçue pour les activités sportives, avec des outils d’entraînement simples et efficaces. La dernière mise à jour de la ligne proposait un suivi des pas, de la cadence de course, des calories brûlées et un chronomètre dédié aux entraînements fractionnés. Parfois, il est préférable de simplifier les choses pour se concentrer sur sa montre.

En se connectant à votre téléphone via Bluetooth pour partager certaines de ces mesures, la montre offre un bon suivi d’activité sans le bruit associé à une montre connectée. De plus, elle a une durée de vie de sept ans et est moins chère que la plupart des meilleures smartwatches.

Par ailleurs, la montre Casio G-Shock a beaucoup évolué pour stopper l’hégémonie de Garmin. Après la première série, qui utilisait Wear OS de Google comme base, la nouvelle ligne utilise la suite de technologies avancées de Polar pour le suivi de fitness. En effet, la société finlandaise de matériel sportif partage pour la première fois ses algorithmes de suivi avec Casio et c’est un franc succès.

Les fonctionnalités de la nouvelle montre connectée Casio

La Casio G-Shock possède un capteur de fréquence cardiaque optique, intègre une fonctionnalité GPS (incroyable pour une montre numérique !), une boussole, un gyroscope, un altimètre, un capteur de température et un accéléromètre.

En somme, il peut offrir de nombreux services de suivi de l’entraînement et du GPS d’une smartwatch traditionnelle, mais sans le bruit constant des applications et des notifications.

La montre supprime également de nombreuses fonctionnalités superflues. Ainsi, elle ne fournit que l’essentiel dont vous avez besoin. Elle a un design très élégant avec son boîtier en fibre de carbone résistant aux chocs. Respectueuse de l’environnement, son bracelet est à base de biomasse de maïs plutôt qu’en silicone.

En ce qui concerne la batterie, la montre permet environ 16h d’utilisation continue. Et ce, avec le GPS et la surveillance de la fréquence cardiaque. Enfin, elle peut durer jusqu’à deux mois en mode montre. Mais il faudra désactiver la mesure de la fréquence cardiaque.