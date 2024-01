[CES] – Lili for Life a conçu un moniteur dédié aux dyslexiques

Au stand Eureka Park du CES 2024, Lili for Life présente son dernier produit innovant, le Moniteur LILI, premier écran PC dédié aux personnes dyslexiques. Après le succès de la lampe Lili en 2022 et de sa version « pro » en 2023, la start-up française franchit une nouvelle étape.

Confort de lecture pour les dyslexiques

Le Moniteur LILI intègre la technologie de lumière pulsée LILI, réputée pour améliorer la lecture des personnes dyslexiques. Selon une enquête d’OpinionWay, les utilisateurs de la lampe Lili ont particulièrement apprécié le confort de lecture et la réduction de la fatigue, des avantages retrouvés dans ce nouvel écran.

Une avancée majeure pour la lecture multisupport

Basé sur la même technologie que la lampe Lili, le Moniteur LILI offre une expérience de lecture multisupport. Il dispose d’une lumière pulsée modulée dynamiquement. L’application compatible iOS et Android permet un contrôle intuitif depuis un smartphone. Cette compatibilité adapte ainsi le signal lumineux aux préférences visuelles de l’utilisateur.

Un petit témoignage sur la lampe Lili :

La science au service de la dyslexie

Lili for Life repose sur la découverte scientifique des physiciens français Albert Le Floch et Guy Ropars. Ces derniers ont été récompensés par l’Académie Nationale de Médecine française en 2020. Le Moniteur LILI émet des flashs lumineux invisibles à l’œil nu. Ces flashs corrigent les superpositions d’images dans le cerveau des personnes dyslexiques. Cela améliore ainsi la fluidité de la lecture.

Lancement d’une campagne de financement participatif

Pour soutenir la distribution internationale du Moniteur LILI, Lili for Life lance une campagne sur KissKissBankBank à partir du 8 janvier 2024. L’objectif : collecter 40 000 euros en 6 semaines. Cette initiative témoigne de l’engagement de la start-up à faciliter l’accès à cette innovation pour tous.

Vers une distribution aux États-Unis

Après avoir établi des partenariats solides en Europe, Lili for Life vise le marché américain. Le lancement de la campagne sur KissKissBankBank s’aligne avec l’attention croissante portée à la dyslexie aux États-Unis, où 1 enfant sur 5 est touché par ce trouble.

Impact de la dyslexie et vision de Lili for Life

Selon l’OMS, 8 à 10 % de la population est touchée par la dyslexie, souvent détectée à l’école. Le Moniteur LILI représente une avancée significative pour soutenir ces individus. Cette avancée renforce la mission de Lili for Life dans l’amélioration du quotidien des personnes dyslexiques.

À travers cette présentation au CES 2024, Lili for Life démontre son engagement envers l’innovation technologique pour le bien-être. Lili for Life s’adresse aux foyers, écoles et lieux de travail. La campagne de financement participatif offre une opportunité unique de contribuer à cette révolution technologique au service de ceux qui en ont le plus

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.