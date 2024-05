Ce qu’il fallait retenir cette semaine : doutes sur les hybrides rechargeables, BMW choisit l’hydrogène, nouvelle console rétro d’Anbernic

Bienvenue dans notre rendez-vous hebdomadaire ‘Ce qu'il fallait retenir cette semaine' sur Technplay.com. Comme chaque semaine, nous plongeons dans le cœur de l'actualité technologique pour en extraire l'essentiel. Des dernières innovations en matière de mobilité à l'évolution continue des gadgets, sans oublier les phénomènes de la pop culture, nous vous offrons un résumé essentiel pour rester connecté. Voici les points saillants de cette semaine.

Les hybrides rechargeables : une option risquée face à l'essor des voitures électriques

Les hybrides rechargeables, jadis considérées comme une solution intermédiaire idéale, font aujourd'hui l'objet de vives inquiétudes concernant leur fiabilité et leur rentabilité à long terme. En effet, de nombreux témoignages font état de défaillances prématurées des batteries, dont le remplacement peut s'avérer extrêmement coûteux, voire impossible, sur certains modèles anciens. Au-delà des coûts élevés, ces véhicules présentent également d'autres inconvénients financiers liés à l'entretien du moteur à combustion et à une consommation excessive lorsque la batterie est vide. Face à ces défis, les voitures entièrement électriques apparaissent comme une option plus fiable et rentable à long terme, grâce à leurs batteries standardisées offrant une meilleure longévité et un coût de remplacement plus abordable.

BMW abandonne l'électrique pour se tourner vers l'hydrogène

BMW, contrairement aux prévisions, ne se tournera pas vers la voiture électrique après l'annonce de la fin de ses moteurs à combustion. La marque allemande a plutôt choisi de se concentrer sur l'hydrogène, une technologie qu'elle considère comme une alternative plus « branchée » et écologique. L'hydrogène présente en effet plusieurs avantages comme une meilleure autonomie, une efficacité face aux variations de température et un temps de recharge rapide. BMW prévoit donc de lancer son premier véhicule 100% hydrogène, le BMW iX5 Hydrogen, un SUV écologique, d'ici 2025.

Anbernic dévoile une nouvelle console portable rétro inspirée de la Game Boy Advance SP

Anbernic, le fabricant de consoles portables rétro, a dévoilé la RG35XXSP, une nouvelle console inspirée de la Game Boy Advance SP. Cette console pliante arbore un design classique avec un seul stick directionnel et sera déclinée en quatre coloris. Bien que les caractéristiques techniques précises ne soient pas encore connues, la RG35XXSP sera capable d'émuler de nombreuses plateformes de jeux rétro et offrira des fonctionnalités modernes comme la connectivité Wi-Fi, le streaming depuis un PC, l'utilisation de manettes sans fil et la connexion HDMI à un téléviseur. Le prix et la date de sortie de cette console n'ont pas encore été communiqués, mais Anbernic propose généralement ses produits entre 70 et 100 dollars.

