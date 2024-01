Ce petit appareil connecté sauvera beaucoup de diabétiques

Voici le nouvel appareil connecté pour simplifier la vie des diabétiques et qui a été lancé par Dexcom lors du CES 2024 !

Bien que les dispositifs de santé pour diabétiques aient été démocratisés au cours de ces dernières années, il faut croire qu’ils restent encore moins accessibles. C’est pour cette raison que Dexcom a lancé son nouvel appareil connecté pour diabétique. Il est beaucoup plus facile à utiliser, plus abordable et plus accessible au plus grand nombre. Sa commercialisation se fera dans le courant de l’été 2024. De quoi donner de l’espoir aux personnes vivat avec cette pathologie !

En quoi consiste le Stelo CGM, cet appareil connecté pour diabétiques ?

Le stelo CGM (Continuous Glucose Monitoring) est un dispositif de surveillance du taux de glycémie chez les personnes atteintes de diabète de type 2 et qui n’utilisent pas d’insuline. Cet appareil connecté se compose d’un capteur placé sur la peau, qui mesure en permanence le taux de glucose dans le liquide interstitiel.

Le capteur placé sur la peau recueillera toutes les données grâce à un lecteur intégré. Toutefois, pour assurer des mesures précises et fiables, ce capteur doit être remplacé entre une à deux semaines. Ce système permet aux personnes diabétiques de surveiller leur taux de glycémie en continu. Cela offre ainsi une vision plus détaillée de leurs fluctuations de glucose tout au long de la journée.

Les données recueillies par le stelo CGM permettront d’ajuster le traitement et les habitudes de vie en fonction des besoins individuels. De quoi contribuer à une meilleure gestion du diabète !

Quels sont les avantages liés à l’utilisation du Stelo CGM ?

L’utilisation du stelo CGM présente plusieurs avantages pour les personnes atteintes de diabète, notamment :

Une surveillance du taux de la glycémie de manière continu.

Un ajustement précis du traitement notamment les doses d’insuline en fonction des besoins individuels.

La prévention des malaises liée à l’hypoglycémie.

Une amélioration de la qualité de vie en réduisant l’incidence des fluctuations extrêmes de la glycémie.

Ainsi, cet appareil connecté offre aux personnes diabétiques une méthode avancée et précise pour surveiller en continu leur taux de glycémie, ce qui peut contribuer à une meilleure gestion du diabète et à une amélioration de la qualité de vie.