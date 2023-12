Élevez votre expérience footballistique avec un suivi de performance inédit

Le football connecté évolue avec l’étoile montante, le capteur Footbar. Transformez votre expérience footballistique grâce à cette innovation captivante !

Mesurez vos statistiques de jeu de manière excitante avec le capteur Footbar. Son accéléromètre avancé enregistre et transmet instantanément les données à votre téléphone via Bluetooth.

Une analyse approfondie du Jeu

Léger et puissant, Footbar ouvre une nouvelle dimension du football en offrant une analyse approfondie du jeu. Fixez-le au-dessus du mollet et plongez dans une expérience immersive. Le capteur Footbar s’adapte à toutes les configurations de jeu, que vous préfériez le terrain à 7, 8, 11 joueurs, l’entraînement, le football à 5 (five) ou le futsal.

L’application gratuite sur iOS ou Android donne vie à vos statistiques, identifiez vos points forts, améliorez-vous et participez à un championnat mixte palpitant basé sur des classements individuels en 10 divisions.

Fonctionnalités exclusives pour une progression personnalisée

Optez pour la version Premium (4,99€/mois après un essai gratuit de trois mois) pour des fonctionnalités exclusives. Suivez votre progression sur des cycles variés, enregistrez vos records personnels et fixez-vous des objectifs pour vous surpasser.

Célébrez Noël avec le capteur Footbar, l’outil incontournable pour tous les passionnés de football en quête d’excellence !

Statistiques techniques

Tirs : Inclut les frappes, centres et dégagements. Tir max : Vitesse du tir le plus puissant enregistré. Tirs moyens : Vitesse moyenne de tous les tirs. Possession : Temps total de contrôle du ballon. Passes : Nombre total de passes effectuées. Dribbles : Nombre de dribbles réussis.

Statistiques physiques

Distance : Distance totale parcourue par le joueur, en marchant ou courant. Activité : Pourcentage du temps de course par rapport au temps total. Sprints : Nombre de courses avec une accélération d’au moins 30% de la vitesse moyenne. Sprint max : Moyenne des vitesses des cinq sprints les plus rapides. Sprint moyen : Moyenne de toutes les vitesses enregistrées pendant les sprints.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.