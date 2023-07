Un bouclier d’invisibilité qui fonctionne pour jouer à Harry Potter !

Qui d’entre vous n’a jamais voulu essayer de se rendre invisible comme dans Harry Potter ? Que ce soit pour faire des pranks ou encore effrayer vos amis ?(On avait déjà parlé de Moldus tentant l’expérience) Eh bien, vous pourrez sans doute le faire bientôt. Oui, un bouclier d’invisibilité vient d’être inventé ! C’est l’occasion parfaite pour jouer avec vos Potterheads !

Le fonctionnement du bouclier d’invisibilité

Chaque bouclier utilise un réseau de lentilles conçu précisément pour diriger une grande partie de la lumière réfléchie loin de l’observateur. Le bouclier dévie latéralement cette lumière vers la gauche et la droite.

Les lentilles orientées verticalement créent une bande de lumière réfléchie par le sujet debout/s’accroupissant. Cette bande devient rapidement diffuse en passant horizontalement par l’arrière du bouclier.

En revanche, la lumière réfléchie par l’arrière-plan est plus lumineuse et plus large. Cela entraîne une plus grande réfraction à travers le bouclier vers l’observateur. La lumière d’arrière-plan est étalée horizontalement sur la face avant du bouclier, du point de vue de l’observateur. C’est là où le sujet serait normalement visible.

En somme, cet ensemble de ce procédé confère au bouclier d’invisibilité, la possibilité de vous rendre totalement indétectable pour les autres.

Interaction des lentilles pour créer l’effet d’invisibilité

Cette partie est un peu plus complexe mais, elle aide à comprendre comment les lentilles créent le bouclier d’invisibilité. La section transversale vue de haut représente l’une des lentilles du bouclier. La lumière entrant à l’arrière du bouclier est réfractée vers un point focal.

À partir de là, elle se répand sur les côtés. Cependant, lorsque la surface extérieure de la lentille atteint un angle suffisamment faible par rapport au rayon lumineux entrant, la lumière est réfléchie en interne.

En outre, elle ne se réfracte pas vers l’extérieur. Elle est alors diffusée, réfléchie et réfractée autour et hors de la lentille, interagissant également avec les lentilles des côtés.

Création des réseaux optiques pour les boucliers d’invisibilité

On fabrique les boucliers en créant les réseaux optiques par extrusion et embossage d’un polymère. Cela forme des feuilles de lentilles convexes allongées. Il faut donner à ces lentilles une forme spécifique et les former avec une grande précision.

Cela permet de manipuler la lumière de manière appropriée et créer des boucliers d’invisibilité fonctionnels. Ils ont testé différentes formes de lentilles avec des profils, des angles, des profondeurs et des distances de séparation variables. En somme, cela a permis de trouver la meilleure configuration.

Les techniques de montage optique pour des boucliers d’invisibilité

Ils ont également testé différentes techniques de montage optique pour fixer les réseaux à des échafaudages plus solides. La solution principale vise à préserver 98 % des propriétés optiques des réseaux. Elle élimine complètement le besoin de résines toxiques qui pourraient être utilisées dans une telle construction.

La performance des boucliers d’invisibilité

Les boucliers d’invisibilité fonctionnent le mieux contre des arrière-plans uniformes tels que la végétation, l’herbe, les murs rendus, le sable, le ciel et l’asphalte. Les arrière-plans avec des lignes horizontales définies fonctionnent également très bien, qu’ils soient naturels comme l’horizon ou créés par l’homme comme des murs, des rails ou des lignes peints.