[BON PLAN] – Économisez instantanément 50 euros sur le Bose Bass Module 500

Plongez dans une expérience sonore exceptionnelle avec le Bose Bass Module 500. Découvrez comment ce caisson de basses, compact et puissant, peut transformer votre système audio. Profitez dès maintenant de cette affaire spéciale, avec 10% de réduction et des facilités de paiement attractives.

Une baisse de prix sur le module de basses Bose

Profitez de l’instant présent pour acquérir le Bose Bass Module 500. Le prix est à seulement 449,00 euros alors que son prix de vente est censé être de 499,95 euros. Vous économiserez une somme de 50 euros!

Facilité de paiement

Et pour rendre cette expérience sonore encore plus accessible, bénéficiez de la facilité de paiement en 4 fois, avec des mensualités de seulement 112,25 euros, sans frais supplémentaires. Transformez votre système audio avec des basses exceptionnelles à un prix avantageux. Ne manquez pas cette opportunité de vivre une expérience sonore immersive et puissante.

Focus sur le Bose Bass Module 500

Des basses dynamiques dans un format discret

Le Bose Bass Module 500 révolutionne votre expérience sonore. Ce module offre une plage de basses dynamique dans un format compact et discret. Grâce à la technologie QuietPort, chaque note résonne avec une clarté exceptionnelle. Cette technologie ajoute en plus une profondeur inégalée à votre musique, vos films et vos programmes télévisés.

Complément idéal pour vos barres de son Bose

Conçu pour être apparié avec les barres de son Bose Soundbar 500, Bose Soundbar 700 ou SoundTouch 300 soundbar, ce module de basses donne vie à votre divertissement audio. La connexion sans fil simplifie l’installation, ce qui permet de profiter de basses immersives en quelques minutes seulement. Fabriqué avec des matériaux haut de gamme, il se fond discrètement dans toutes les pièces.

Un son vibrant de puissance dans un format compact

Le Bose Bass Module 500 offre un son vibrant de puissance dans un volume compact de seulement 160 cm³. Son design discret permet une intégration parfaite dans n’importe quel espace. Avec son cordon d’alimentation et des instructions inclus, l’ajout de ce module de basses est un moyen simple de transformer votre expérience audio.

Simplicité de configuration pour une expérience cinématographique

L’ajout du module de basses Bose Bass Module 500 à votre barre de son Bose vous offre un son puissant digne d’une salle de cinéma. La simplicité de configuration permet une connexion sans fil instantanée à la barre de son. Transformez votre espace de divertissement avec une profondeur sonore immersive.