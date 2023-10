Xiaomi explose le prix de la Watch S1 Active pour vous l’offrir !

Vous êtes à la recherche d’une montre connectée ? La Xiaomi Watch S1 Active fait actuellement l’objet d’un bon plan. Il s’agit d’un article super intéressant sur Amazon France.

Avec son écran AMOLED haute résolution de 1,43 pouce cette smartwatch est parfaite pour faire du sport et effectuer des appels Bluetooth. Voici ce qu’il en est.

Xiaomi Watch S1 Active Smartwatch (1,43" AMOLED HD; 117 Trainingsmodi; Überwachung von SpO2, Herzfrequenz & Schlaf; Bluetooth; NFC; GPS, 5 ATM, bis zu Noir

XM100024

1.43 Pouces

104.00 € 98.00 €

Une smartwatch à moins de 100 euros

Alors que le prix conseillé de la Xiaomi Watch S1 Active est de 105,90€ en ce moment, le bon plan dont elle bénéficie l’a fait passer à 98,00€ ! C’est une occasion à ne pas rater ! Cette superbe smartwatch est 100 % fiable.

Vous pourrez non seulement l’utiliser lors de vos séances de sport, mais également au quotidien. Légère (36,3 g) et pourvue d’un beau bracelet en silicone, elle est confortable à porter au poignet. Et comme ce produit bénéficie d’une remise de 7% vous ferrez des économies en l’achetant des maintenant.

En faisant le calcul, vous économiserez précisément 7,9€. Mais cette somme est tout de même palpable si votre budget est ultra serré. Elle vous permettra de faire quelques emplettes en plus si vous avez des courses à faire chez votre boulanger ou votre maraîcher.

Les atouts de la Xiaomi Watch S1 Active

En profitant de ce bon plan dès à présent, vous pourrez non seulement avoir une Xiaomi Watch S1 Active. Mais vous pourrez également vous faire plaisir en ayant encore de quoi acheter autre chose. Les atouts de cette smartwatch sont assez nombreux.

Tout d’abord, elle peut prendre en charge plus de 117 activités sportives. Et elle dispose de 19 modes professionnels si vous désirez vous entraîner comme un athlète. Résistante à l’eau, vous pouvez même l’emmener nager, car elle supporte une pression de 5 bars. Ce qui en fait un excellent compagnon de sport.

Pour suivre, comme la plupart des smartwatch, ce modèle peut aussi vous aider à connaître votre fréquence cardiaque et votre taux de SpO2. Tout comme elle peut enregistrer vos données de sommeil si vous avez besoin d’améliorer votre routine d’endormissement. Et si vous aimez prendre des appels en Bluetooth, cette montre connectée est dotée d’un bon micro et d’un haut-parleur.

Une autonomie à toute épreuve

Ensuite, comparé à la plupart des Apple Watch ou à la Google Pixel Watch, cette montre connectée peut fonctionner plus de 24 heures. Selon le descriptif du produit, il est mentionné que l’utilisateur peut l’employer pendant plus d’une dizaine de jours (12jours).

En mode économie d’énergie elle dure environ 24 jours et en mode GPS Always ON elle dure 30 heures. Cela signifie donc que la Xiaomi Watch S1 Active dispose d’une excellente autonomie en général. Grâce à ce critère, vous n’aurez donc pas à recharger votre smartwatch à tout bout de champ.

Et vous pourrez en profiter longtemps. Il est agréable de voir son cadran. Il est personnalisable à souhait. Vous avez le choix entre 200 cadrans de montre aux thèmes variés (technologie, sport, machines ou dessins animés). Puis, comme le bracelet est interchangeable, vous pourrez customiser l’extérieur et l’intérieur de la S1 Active à votre guise.