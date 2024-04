[BON PLAN] – Transformez le nettoyage de votre foyer avec l’iRobot Roomba 697

A l'ère de la révolution numérique, le nettoyage de votre maison ne devrait plus être une corvée. Vous pouvez le gérer intelligemment avec un équipement adapté. Pour vous libérer de vos contraintes ménagères, pensez à acheter le iRobot Roomba 697. Cette révolution dans le domaine du nettoyage domestique est désormais à portée de main, à un prix défiant toute concurrence.

L'iRobot Roomba 697 à un prix imbattable

Transformez votre maison en un havre de paix impeccable avec l'iRobot Roomba 697. Ce dernier vous permet de nettoyer votre foyer sans effort, et ce, en un temps record.

Vous voulez l'acheter mais vous n'avez pas assez d'argent à investir ? C'est votre jour de fête ! Cet assistant de nettoyage d'avant-garde est désormais accessible au tarif exceptionnel de 189 euros, au lieu de 380 euros. C'est le moment de dire adieu à la corvée du nettoyage et bonjour à la tranquillité d'esprit, le tout sans déséquilibrer votre budget !

Pour rendre cette offre accessible à tous, une modalité de paiement a été mis en place. Dans ce contexte, vous pouvez régler votre achat en quatre paiements égaux, sans frais supplémentaires. Le but étant de faciliter la gestion de votre budget tout en vous permettant d'accueillir la révolution du nettoyage sans attendre.

Sérénité prolongée

Chaque achat du iRobot Roomba 697 vient avec une garantie rassurante de 2 ans. Ce gage de qualité atteste la confiance du constructeur dans la durabilité et la fiabilité de ses robots. En cas de besoin, vous pouvez contacter le service après-vente.

Acheter l'iRobot Roomba 697, cela en vaut la peine ?

Une technologie de nettoyage révolutionnaire

L'iRobot Roomba 697 est équipé d'un système de nettoyage en trois étapes. De ce fait, il garantit un environnement domestique d'une propreté éclatante. Il y a également différents types de brosses : les deux brosses multisurfaces capturent la saleté, des plus petites particules de poussière aux gros débris. De son côté, la brosse latérale a pour rôle de nettoyer le long des plinthes et dans les coins.

Une navigation sans faille

Le Roomba 697 intègre une technologie de navigation adaptative et des capteurs avancés. Ces fonctionnalités lui permettent de se déplacer aisément sous les meubles et le long des plinthes. Cela évite également les chutes dans les escaliers. Grâce à la technologie Dirt Detect, il identifie et concentre son nettoyage sur les zones les plus sales.

De plus, le robot est en mesure de mémoriser vos habitudes. Ce n'est pas tout, il offre des suggestions personnalisées, comme des nettoyages supplémentaires lors de la saison des pollens.

