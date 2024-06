BON PLAN : Incroyable ! La Smartwatch Samsung Galaxy Fit 3 à prix cassé !

Vous êtes à la recherche d'un bon bracelet connecté Samsung ? Eh bien cela tombe bien, car la Galaxy Fit 3 est victime d'un bon plan. Et elle est maintenant vendue à prix cassé.

C'est un petit bijou de technologie qui permet de profiter du meilleur de ce que la marque coréenne a à offrir sans vous ruiner. Venez découvrir ce produit.

Samsung Galaxy Fit 3 : le bracelet connecté polyvalent

Sa forme est assez similaire à celle d'une Huawei Watch ou d'une Oppo Watch, mais le Galaxy Fit 3 victime de ce bon plan sort bel et bien de l'usine de Samsung. Avec un design élégant, des fonctionnalités avancées et un suivi de la santé complet, ce smartband est très polyvalent.

C'est un petit appareil qui peut très bien devenir votre compagnon idéal si vous êtes amateurs de fitness et de bien-être. Il ne coûte que 66,99€ en ce moment. C'est une superbe offre n'est-ce pas ? Autant en profiter dès maintenant. Il convient à tous les poignets. La couleur blanche du bracelet en silicone est tendance. Et la forme rectangulaire de l'écran est assez pratique par rapport à une forme ronde.

Un bracelet connecté pour les amateurs de fitness

Ensuite, le Galaxy Fit 3 est bien plus qu'un simple bracelet connecté. Il surveille plus de 100 activités, du jogging à la natation, en passant par le cyclisme et le yoga. Il mesure votre fréquence cardiaque, vos pas, vos calories brûlées et même votre taux d'oxygène dans le sang. De plus, il détecte les ronflements nocturnes, ce qui peut vous aider à améliorer la qualité de votre sommeil. Pour les sportifs, c'est un outil précieux pour suivre vos progrès et atteindre vos objectifs.

Le bon plan concernant le Samsung Galaxy Fit 3 sur Amazon vous permettra donc de profiter d'un appareil pour le fitness possédant un grand écran AMOLED de 1,6 pouce. Sa résolution nette est de 256 x 402 pixels. Donc vous verrez bien les données qui s'y affichent. De plus, son verre incurvé en façade et son boîtier en aluminium lui confèrent un look moderne et durable.

Un smartband doté d'une batterie longue durée et de plusieurs options

Pour suivre, avec sa batterie de 208 mAh, le Galaxy Fit 3 peut fonctionner jusqu'à 13 jours sans recharge. Que vous soyez en voyage, en déplacement ou en pleine séance d'entraînement, vous pouvez compter sur sa fiabilité. Plus besoin de vous inquiéter que la batterie ne dure pas longtemps et qu'il faille le recharger au bout de 24 heures.

Outre le suivi de la santé, le Samsung Galaxy Fit 3 faisant l'objet de ce bon plan propose des fonctionnalités intelligentes pour simplifier votre vie quotidienne. Recevez des notifications d'appels et de messages directement sur votre poignet. Vous pouvez contrôler la musique de votre téléphone et consulter la météo en un coup d'œil. Personnalisez également les cadrans de montre pour qu'ils correspondent à votre style et à votre humeur.

Puis, que vous soyez en train de faire du sport ou de vaquer à vos occupations quotidiennes, l'écran lumineux est réactif du Galaxy Fit 3. Il est étanche jusqu'à 50 mètres. Ce qui signifie que vous pouvez le porter sous la douche ou pendant la natation. Son boîtier résiste aux chocs et aux rayures, vous permettant de rester actif sans souci.

