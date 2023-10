Prime Days : Faites l’acquisition du casque JBL Tune760NC à un super prix !

Vous êtes à la recherche d’un casque JBL ? Ce bon plan est donc fait pour vous, car il vous offre la possibilité d’avoir un casque JBL Tune760NC à très bon prix !

Venez vite découvrir cette offre sur Amazon France ! C’est une occasion à ne pas manquer. Ce produit est l’un des plus populaires en ce moment !

Promo -31% JBL Tune760NC – Casque audio circum-auriculaire sans fil à réduction de bruit active – Son JBL Pure Bass – Autonomie de 35h – Appels mains-libres et c Audio de qualité : le casque a...

Profitez du silence : le casqu...

Design léger et pliable : le c...

Appels mains-libres : contrôle... 129.99 € 89.99 € Voir l'offre Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Un casque bénéficiant de – 31% de remise

Alors qu’il est normalement présenté au prix conseillé de 129,99€, le casque JBL Tune760NC de couleur noir peut maintenant faire partie de vos accessoires pour seulement 89,99€ !

Vous économiserez donc la coquette somme de 40€ en achetant cet article dès à présent. C’est une aubaine qui pourrait ne pas se représenter deux fois. Sans compter le fait qu’il ne s’agit pas d’un casque reconditionné, mais bel et bien neuf.

Lors de ces Prime Days, il est possible de trouver un bon nombre de bonnes affaires sur Amazon. Cependant, si vous n’êtes pas membre de la plateforme Prime, la plupart de ces offres pourraient vous échapper. Heureusement, le bon plan concernant le JBL Tune760NC n’en fait pas partie ! Il va donc falloir se hâter si vous voulez qu’il fasse partie de votre panoplie d’objets Tech.

Les atouts du casque JBL Tune760NC

Le casque audio circum-auriculaire Tune760NC de JBL faisant l’objet d’un bon plan est un objet connecté sans fil. Et il peut transmettre un audio de qualité. Cela peut s’apparenter au son JBL Pure Bass, que l’on retrouve dans les grandes salles de concerts du monde entier.

De plus, ce casque dispose de la technologie réduction de bruit active (RBA). Il vous isole donc des bruits alentour, afin que votre expérience d’écoute soit plus immersive. Puis, son design est léger et compact. Vous pouvez l’emmener lors de toutes vos sorties, il ne pèse que 220 g. C’est donc le compagnon de route idéal à porter chez vous ou dans les transports en commun.

Les autres caractéristiques de ce super casque

Fonctionnant via une batterie faisant 3,7 V / 610 mAh, l’autonomie de ce casque peut durer 35h avec la RBA activée. Sinon, cela peut aller au-delà de 50h quand elle est désactivée et il ne faut que 2h pour recharger cet appareil.

Il est muni de boutons physiques afin que vous puissiez contrôler le volume du son, les appels ou activer l’assistant vocal directement depuis le boutons présent sur le casque audio.

Promo -31% JBL Tune760NC – Casque audio circum-auriculaire sans fil à réduction de bruit active – Son JBL Pure Bass – Autonomie de 35h – Appels mains-libres et c Audio de qualité : le casque a...

Profitez du silence : le casqu...

Design léger et pliable : le c...

Appels mains-libres : contrôle... 129.99 € 89.99 € Voir l'offre Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Enfin, grâce au Fast Pair de Google, il est facile de connecter ce casque JBL Tune760NC victime d’un bon plan aux appareils Android puis d’utiliser le Bluetooth pour faire passer vos chansons.