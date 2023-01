Bon plan : la Samsung Galaxy Watch 5 Pro à son prix le plus bas !

La sortie des nouvelles séries de Galaxy Watch fait partie des plus attendus par de nombreuses personnes. Avec ce bon plan, la Galaxy Watch 5 Pro vous reviendra à seulement 419,00 € (-11%) grâce à une réduction sur Boulanger. Ne manquez pas cette bonne affaire !

Toujours autant appréciée par les utilisateurs de montre connectée, la gamme des Galaxy Watch se rénove avec ce modèle. Autonomie, robustesse, qualité de fabrication, Wear OS, autant d’arguments qui vous feront craquées pour cette tocante signée Samsung.

La montre

La Galaxy Watch 5 Pro est le nouveau modèle haut de gamme du géant coréen. Dès la première prise en main, on sent tout de suite que la montre connectée est robuste. Par ailleurs, elle a une finition élégante et les matériaux qui la constituent sont de grande qualité.

En outre, on retrouve un boîtier en titane et un écran en saphir. Avec de tels matériaux, on peut dire que cette tocante est presque indestructible. On reconnaît également la qualité de cette montre par la qualité de son écran.

Lisible même en plein soleil, avec des couleurs et des contrastes maîtrisés, la dalle Amoled est plaisante et la largeur de l’écran est excellente pour la lecture de vos messages ou de vos notifications.

Des caractéristiques alléchantes pour la Galaxy Watch 5 Pro

Sous Wear OS 3.5, la surcouche de Samsung fonctionne parfaitement. On ne constate aucune latence et l’écran répond rapidement sans tomber dans l’excès. Comme mentionnée plus haut, la finition de la montre en fait un produit prêt à être utilisé en tout temps et toutes circonstances.

La montre est également assez large pour un confort au poignet surprenant. En effet, le bracelet serre bien et on ne sent pas la montre être ballote au poignet. D’ailleurs, ce dernier est fait de fluoroélastomère, une matière souple et qui n’irrite pas la peau, même lorsqu’il est mouillé.

Dotée d’un capteur de lumière, la montre vous offrira toujours la luminosité optimale. Que ce soit en plein jour ou dans l’obscurité, on ne ressent aucune gêne dans la lecture de nos messages ou de nos notifications sur l’écran.

Pour ne rien manquer de vos alertes, il y a un également un mode d’affichage permanent sur la montre. Ainsi, lorsque vous êtes occupés à faire vos séances d’exercice ou que vous travailliez, vous pourrez toujours jeter un petit coup d’œil sur la montre sans avoir besoin de l’allumer.

Pour les plus exigeants, le capteur BioActive fonctionne parfaitement. On a alors des informations précises sur notre état de santé, notre niveau de stress, etc.

En conséquence, ne manquez pas cette affaire et venez profiter du bon plan sur la Galaxy Watch 5 Pro.

Les fonctionnalités de la Galaxy Watch 5 Pro

Côté fonctionnalité, on reconnaît facilement l’attachement qu’à la marque coréenne à offrir des produits de grande qualité. En effet, la Samsung Galaxy Watch 5 Pro est dotée de nombreuses fonctionnalités dédiées et utilitaires.

Par exemple, vous pourrez profiter d’une connectivité complète par la présence du Bluetooth 5.2, du WiFi n, du NFC. En plus de cela, on retrouve de nombreux capteurs et un GPS intégré. Le capteur BioActive mentionné plus haut s’accompagne d’un accéléromètre, d’un gyroscope et d’une boussole.

Ses capacités sont tout simplement époustouflantes. Pour cause, vous pourrez mesurer votre composition physique et votre rythme cardiaque en temps réel. On entend par cela l’IMC, le taux de masse graisseuse, squelettique ou hydrique.

En l’associant à votre smartphone Samsung, vous serez même capable de lancer l’ECG et de vérifier votre tension artérielle.

En somme, en profitant du bon plan sur la Samsung Galaxy Watch 5 Pro, vous profiterez d’une montre connectée « premium » à un prix plus accessible !