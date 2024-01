[BON PLAN] – Découvrez la performance du Gigabyte M27Q à prix réduit !

Le Gigabyte 27″ LED M27Q représente l’équilibre parfait entre performance, qualité et prix. Avec son offre promotionnelle actuelle et ses caractéristiques de pointe, c’est l’écran idéal pour ceux qui cherchent à améliorer leur expérience visuelle. Ne ratez pas cette chance de posséder l’un des meilleurs moniteurs du marché à un prix exceptionnel !

Offre exclusive, Gigabyte 27″ LED M27Q à un prix imbattable

Saisissez l’opportunité unique d’acquérir le remarquable écran Gigabyte 27″ LED M27Q à un tarif jamais vu. Il est en ce moment disponible à seulement 249,90 euros au lieu de 289, 90 euro. Il s’agit d’une réduction de 14 % sur son prix initial. C’est une offre à ne pas manquer pour les amateurs de technologie et de gaming.

Possibilité de payer en 4 fois

Vous pouvez profiter d’une flexibilité de paiement exceptionnelle en achetant l’écran gaming Gigabyte 27″ LED M27Q. Dans ce contexte, il est possible de payer en quatre versements de 84,97 euros. Le but étant de rendre la technologie de pointe accessible à tous sans contrainte financière.

Options de livraison adaptées à vos besoins

Il existe de nombreuses options de livraison. Si vous voulez économiser, optez pour la livraison en point relais. Le budget à allouer est de 3,99 euros. Vous pouvez également profiter de la livraison à domicile pour 7,99 euros. Il y a également la rapidité de la livraison express à domicile disponible à 12,99 euros.

Le moniteur Gigabyte 27″ LED M27Q

Des performances visuelles inégalées

Ce moniteur brille par sa résolution Quad HD (2560 x 1440 pixels). Cela offre une clarté et une précision d’image exceptionnelles. De plus, la dalle IPS garantit des couleurs fidèles et des angles de vue larges. La luminosité de 350 nits vous offre une visibilité parfaite dans toutes les conditions d’éclairage.

Conçu pour les passionnés de jeux vidéo

Le M27Q est un paradis pour les gamers. Il offre un taux de rafraîchissement de 165 Hz. Cette fonctionnalité peut s’étendre jusqu’à 170 Hz en overclocking. De plus, il offre un temps de réponse ultra-rapide de 0,5 ms. Par conséquent, tout retard d’affichage est éliminé. Cela se traduit par une expérience de jeu fluide et sans déchirement.

Connectivité et ergonomie avancées

L’écran gaming Gigabyte 27″ LED M27Q dispose de 2 ports HDMI, 1 port DisplayPort et de plusieurs ports USB. De ce fait, il offre une flexibilité de connexion pour tous vos dispositifs. Son design ergonomique inclut un pied réglable en hauteur et une fonction de pivot.

Innovation avec le KVM

Le M27Q est doté d’un KVM intégré. Il permet de contrôler plusieurs appareils avec un seul clavier et une souris. C’est une fonctionnalité à ne pas négliger si vous voulez optimiser votre espace de travail.