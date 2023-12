[BON PLAN] – Asus Chromebook AJ0016, tactile et polyvalent, à un prix exceptionnel

Découvrez une nouvelle dimension de flexibilité avec l’Asus Chromebook AJ0016, un ordinateur portable tactile et convertible de 14 pouces FHD. Doté du système d’exploitation ChromeOS, il offre un démarrage rapide et des mises à jour automatique. Profitez de milliers d’applications via le Play Store ou le Web, que ce soit pour travailler, créer, regarder des films/séries, jouer, et bien plus encore.

Caractéristiques puissantes

Avec un écran tactile 14″ Full HD, un processeur Intel Core m3-8100Y, 4 Go de RAM, et un stockage de 64 Go eMMC, cet Asus Chromebook assure toutefois des performances optimales. Convertible, il s’adapte à vos besoins.

De plus Chromebook vous permet de passer de la position ordinateur portable à tablette en un clin d’œil.

Offre exclusive avec une réduction immanquable

Profitez d’une offre exceptionnelle avec une réduction de 23%, maintenant disponible à seulement 399,99 euros au lieu de 519,99 euros, TVA incluse. De plus, optez pour la facilité de paiement en 4 fois, avec 100,00 euros x 4 et aucun frais inclus.

Bénéficiez d’avantages supplémentaires

L’achat de ce Chromebook vous offre gratuitement Minecraft et 3 mois de Realm Plus jusqu’au 31 décembre. De plus, activez l’offre d’essai d’un an à Google One pour profiter de 100 Go de stockage en ligne. L’Asus Chromebook AJ0016 est l’outil polyvalent idéal pour s’adapter à votre mode de vie numérique. Alors ne manquez pas cette opportunité unique d’acquérir un appareil performant à un prix exceptionnel.

Les avantages distinctifs des PC Chromebook

Rapidité et simplicité

Les PC Chromebook se démarquent par leur rapidité exceptionnelle. Grâce à leur système d’exploitation basé sur le cloud, ils offrent un démarrage en quelques secondes et des mises à jour automatiques. Leur système assure une expérience utilisateur fluide et sans encombre. Leur interface simplifiée et intuitive facilite l’accès aux applications essentielles via le navigateur Chrome. En outre, cette simplicité d’utilisation les rend idéaux pour ceux qui recherchent une solution informatique efficace sans la complexité associée à d’autres systèmes d’exploitation.

Sécurité intégrée

Les PC Chromebook intègrent nativement des fonctionnalités de sécurité avancées. Grâce à leur architecture sécurisée. Les mises à jour automatiques régulières garantissent que le système reste protégé contre les nouvelles menaces. Cette approche proactive de la sécurité contribue à assurer également une utilisation fiable et sécurisée, ce qui fait des Chromebooks un choix privilégié pour ceux qui accordent une importance particulière à la protection de leurs données et de leur vie privée en ligne.