BLUETTI Solutions Solaires : Ouvrir la voie vers un avenir plus vert

Dans le monde d’aujourd’hui, la dépendance à l’égard des combustibles fossiles pour produire de l’électricité nous a confrontés à de nombreux défis avec l’épuisement des ressources et de la dégradation de l’environnement. Cependant, l’essor de l’énergie solaire renouvelable offre une lueur d’espoir pour un avenir plus propre et plus vert.

BLUETTI, une marque bien connue dans l’industrie du stockage d’énergie propre, ouvre la voie avec ses solutions innovantes. Sa récente campagne #GreenEnergyRevolution (la Révolution de l’Énergie Verte) sur les médias sociaux nous invite à nous détourner des sources d’énergie traditionnelles et à adopter l’énergie solaire propre. Grâce à ses stations d’alimentation AC300 et AC500, nous pouvons facilement exploiter l’énergie solaire et faire d’une vie verte et propre une réalité.

Découvrir les systèmes AC300 et AC500

Bien que ces systèmes présentent des similitudes en termes de taille et de conception, l’AC500 représente un bond en avant par rapport à l’AC300, avec des caractéristiques et des capacités améliorées pour répondre à des demandes énergétiques plus importantes. Les deux stations d’énergie s’orientent aussi sur une conception modulaire, avec des packs de batteries supplémentaires pour fonctionner pleinement. L’AC300 peut ainsi prendre en charge 4 batteries B300, tandis que l’AC500 peut accepter 6 packs de batteries B300S pour 18 432 Wh ou 4 batteries B300 pour 12 288 Wh.

*Nécessite un AC500 avec deux batteries B300S ou plus.

Maximiser la collecte d’énergie solaire

Les systèmes AC300 et AC500 sont tous deux conçus pour exploiter l’abondance de l’énergie solaire. Le système AC300 peut ainsi supporter jusqu’à 2 400 W d’entrée de charge solaire, ce qui permet de charger efficacement un module AC300+B300 en un temps record allant seulement 1,8 à 2,3 heures. Ce système de 3 072 Wh peut alimenter divers appareils, tels qu’un réfrigérateur de 800 W pendant 3 heures, un chauffage de 1 500 W durant 1,7 heure et une centrale de climatisation de 8 000 BTU pendant 3 à 5 heures. L’AC500 collecte jusqu’à 3 000 W d’énergie solaire pour réapprovisionner l’installation originelle de 3 072 Wh en 1,5 à 3 heures. Cela signifie qu’un chauffage d’appoint de 1 500 W peut fonctionner durant 1,7 heure et une couverture électrique de 120 W pendant 21 heures. De plus, la durée de fonctionnement de ces appareils peut être prolongée en ajoutant des batteries supplémentaires au système originel.

Chargement rapide pour une facilité d’utilisation inégalée

L’AC300 avec deux batteries B300 impressionne avec sa double charge d’entrée allant jusqu’à 5 400 W par le biais d’une prise CA et d’un panneau solaire, ce qui permet d’économiser encore plus de temps de charge. L’AC500 avec deux extensions B300S augmente encore la vitesse de chargement, avec une vitesse maximale de 8 000 W et un passage de 0 à 80 % de charge en 40 minutes seulement… un exploit inégalé.

Batteries innovantes pour des performances fiables

Avec des cellules de batterie LiFePO4 sûres et durables, les BLUETTI B300 et B300S ont une durée de vie accrue d’au moins 3 500 cycles de vie avec des charges à 80 % de leur capacité d’origine. Elles fonctionnent également comme des sources d’alimentation CC autonomes avec des prises et des ports de charge pour alimenter les ordinateurs portables, les appareils électroniques et les petits appareils en courant continu. De plus, la batterie B300S dispose d’une entrée solaire améliorée de 500 W pour réduire ses temps de charge. Elle est aussi dotée d’une fonction de préchauffage automatique et intelligente qui garantit un fonctionnement ultrarapide, même à des températures aussi basses que -20 °C.

Des innovations facilement adaptables pour un monde plus vert avec BLUETTI

L’engagement de BLUETTI en faveur du développement durable se retrouve aussi dans son approche des mises à jour. La station d’alimentation AC500 est compatible avec les packs de batteries d’extension B300 et B300S, ce qui permet de combiner jusqu’à quatre batteries au total. Cette polyvalence permet aux utilisateurs de l’AC300 de tirer le meilleur parti de leur équipement existant tout en bénéficiant d’un stockage d’énergie et de capacités de charge améliorés.

AC300 et AC500 : que choisir ?

Le choix entre l’AC300 et l’AC500 dépend principalement des besoins et des préférences de chacun. Avec une puissance potentielle accrue de 6 000 W et une capacité de 24,5 kWh en connexion biphasée, l’AC300 couvre environ 95 % des capacités de l’AC500. Compte tenu de la différence de prix, l’AC300 peut être le choix le plus économique pour ceux qui n’ont pas besoin de performances et de capacités énergétiques extrêmes. L’AC500, quant à elle, est plus résistante dans les régions froides, offre une puissance plus élevée et des taux de charge/décharge plus efficaces.

Si toutefois vous préférez une station d’alimentation « tout-en-un », l’EP500Pro est un classique de BLUETTI, avec un prix abordable et des caractéristiques très attrayantes. Grâce à une impressionnante batterie LiFePO4 de 5 100 Wh et à son onduleur AC à onde sinusoïdale pure de 3 000 W (6 000 W de surtension) très robuste, l’EP500Pro est une centrale électrique fiable et mobile pour les différents appareils électriques de la maison.

BLUETTI : un engagement constant en faveur de l’innovation verte

BLUETTI se consacre à faire avancer la technologie des énergies propres et à la promotion d’un mode de vie durable. L’essence même du nom de BLUETTI reflète ses valeurs fondamentales : « BLUE / BLEU » comme le ciel qu’elle s’efforce de protéger, la promesse d’un « Tomorow / Avenir » soutenu par la « Technologie », et l’esprit d’ « Innovation » = BLUETTI.

En s’engageant fermement à fournir aux communautés et aux individus des solutions énergétiques propres, BLUETTI prépare un avenir dans lequel l’énergie verte est accessible à tous, favorisant à la fois un avenir durable et l’innovation. En nous tournant vers les solutions solaires de BLUETTI, nous faisons un pas nécessaire vers la protection de l’environnement pour les générations à venir.