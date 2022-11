Black Friday : le prix de la Samsung Galaxy Watch 4 à son plus bas !

Samsung marque le Black Friday 2022 en offrant une réduction du prix de sa montre connectée phare, la Galaxy Watch 4 de 40 mm en or, à 149 €, soit -34% sur son prix initial. Une belle occasion de s’offrir un produit qui allie modernité, ergonomie et surtout bien-être….

Cette montre connectée peut-elle être le parfait cadeau de Noël ? Certainement, et en plus elle est en promotion ! Initialement proposée à 299 €, la Galaxy Watch couleur Or de 40 mm est accessible à un prix encore plus avantageux chez Boulanger. Que vous soyez un sportif invétéré ou que vous ayez l’intention de le devenir, la montre Samsung Galaxy Watch 4 sera votre meilleur allié. En fait, elle réunit toutes les caractéristiques d’une montre connectée digne de ce nom.

Galaxy Watch 4 : pourquoi choisir cette montre Samsung pendant le Black Friday ?

La Galaxy Watch 4 est un véritable bijou connecté. Cette montre connectée convient à tous ceux qui recherchent un modèle doté d’un large éventail de fonctionnalités et d’applications, mais au design épuré…

En termes d’esthétique, Samsung reprend la formule à succès de la Galaxy Watch Active. En effet, cette montre connectée dispose d’un écran rond Amoled redessiné. L’un des avantages d’opter pour la technologie OLED est qu’elle prend en charge une option d’affichage permanent, ce qui permettra de conserver l’heure et d’autres informations sur l’écran 24h/24 et 7j/7. En outre, deux boutons élégants se trouvent sur sa tranche. Ceux-ci abritent des électrodes permettant de mesurer la santé.

Plus qu’une simple smartwatch, Samsung a conçu la Galaxy Watch4 pour accompagner l’utilisateur au quotidien. Elle utilise le système d’exploitation Wear OS pour assurer une intégration optimale avec les services Google. Grâce à un capteur BioActive, la Watch 4 offre un suivi de la forme et de la santé que l’on ne peut que qualifier de « complet ».

La Galaxy Watch 4 à moins de 150 €, deal à ne pas manquer

Boulanger casse le prix de la Galaxy Watch 4 pour le Black Friday. Pour seulement 149€, vous pouvez vous offrir une smartwatch haut de gamme. La Samsung Galaxy Watch 4 vous permet de pratiquer des activités sportives du bout des doigts, de vous entraîner avec vos amis, d’atteindre des objectifs fixés pour améliorer votre forme physique et même de dormir.

Vous voulez économiser jusqu’à 66 euros tout en ayant une montre connectée dernier cri ? Alors, profitez de l’offre Black Friday de Boulanger et optez pour ce joyau à 149 €.