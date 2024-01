Bang & Olufsen dévoile l’édition limitée de la Beosound A9

Bang & Olufsen, leader du marché des enceintes haut de gamme, annonce avec enthousiasme le lancement d’une édition limitée de l’enceinte Beosound A9. Cette version spéciale célèbre l’intersection de l’art et du son, résultat d’une collaboration avec le bassiste renommé et lauréat d’un Grammy Award, MonoNeon.

Une collaboration artistique unique

La collaboration entre Bang & Olufsen et MonoNeon a abouti à une réinterprétation audacieuse de l’enceinte Beosound A9. La Beosound A9 s’inspire du style vestimentaire distinctif de MonoNeon. Elle présente des couleurs vives et des motifs captivants. Cela crée une composition complexe et artistique. Un hommage éclatant à la vision singulière de l’artiste qui souhaitait que l’enceinte puisse représenter des « accords sur toile ».

MonoNeon : musique et art fusionnent sur la Beosound A9

MonoNeon, réputé pour sa créativité novatrice dans le monde du jazz, imprègne la Beosound A9 de son art exubérant. Cette enceinte devient une toile vivante reflétant l’héritage partagé entre l’artiste et la marque. La Beosound A9 de Bang & Olufsen transcende maintenant les limites pour créer une expérience unique dans le design et la musique. L’objectif est que l’enceinte puisse « jouer de la musique sans en jouer ». Tout ça pour inspirer et raconter une histoire au simple regard.

Une carrière éclectique et une collaboration fructueuse

MonoNeon, bassiste avant-gardiste, a collaboré avec des légendes telles que Prince, Nas, Mavis Staples, George Clinton et Mac Miller. Cette collaboration avec Bang & Olufsen pour la Beosound A9 ajoute une nouvelle dimension à son œuvre. C’est une collaboration qui marquant une intersection entre la musique et le design de pointe.

Événement de lancement à New York le 17 janvier

Pour célébrer le lancement de cette édition limitée intitulée « Art of the A9 », Bang & Olufsen organise un événement exclusif dans sa boutique de Madison Avenue, à New York, le 17 janvier. MonoNeon se produira lors de cet événement. Cela va offrir une expérience unique aux amateurs de musique et de design.

Un passé partagé : JammJam à Paris en 2023

Les destinées de MonoNeon et de Bang & Olufsen se sont croisées lors du JammJam à Paris en mars 2023, un concert surprise organisé par Bang & Olufsen et Jammcard. MonoNeon était l’une des têtes d’affiche de cet événement. Ce qui marque le début d’une collaboration fructueuse entre l’artiste et la marque.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.