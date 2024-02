[BON PLAN] – Économisez 40 euros sur l’achat de la barre de son Samsung HW-C430/ZF

Plongez dans une expérience sonore immersive avec la barre de son Samsung HW-C430/ZF. Cette barre de son élégante et performante, dotée de la technologie Bluetooth et de fonctionnalités avancées, est désormais disponible avec une réduction exceptionnelle de 20%. Profitez d’un son riche et clair pour vos séries, films et jeux préférés, le tout à un prix avantageux.

Promotion et facilité de paiement

Ne manquez pas l’opportunité d’améliorer votre expérience sonore. Bénéficiez dès maintenant d’une réduction exceptionnelle de 20%. Le prix est à seulement 159,00 euros au lieu de 199,00 euros. De plus, facilitez votre achat avec l’option de paiement en 4 fois, à seulement , 40,66 euros par versement. Ainsi, ne tardez pas à profiter de cette opportunité unique. Transformez votre espace de divertissement avec un son de qualité à un prix avantageux.

Tout savoir sur la barre de son Samsung HW-C430/ZF

Une immersion sonore exceptionnelle

La barre de son Samsung HW-C430/ZF offre une qualité audio exceptionnelle avec ses 3 haut-parleurs et son caisson de basses intégrés. Compatible avec la télécommande du téléviseur Samsung, ajustez facilement la puissance et le volume pour une expérience sonore personnalisée. La connexion sans fil via Bluetooth facilite encore plus son utilisation.

Son surround 3D et fonctionnalités avancées

Avec ses 2.1 canaux audio et la technologie DTS Virtual:X, cette barre de son crée un son surround 3D immersif. Idéale pour les séries télévisées et les films, elle offre des basses profondes et un son riche. Le mode nuit adapté aux enfants et l’amélioration de la voix ajoutent des fonctionnalités intelligentes pour une expérience audio optimale. Nous vous invitons à visualiser cette vidéo pour découvrir les tops meilleurs barre de son de Samsung.

Game Mode et qualité audio inchangée

Profitez d’une expérience de jeu sans interruption grâce au Game Mode. Il détecte précisément l’origine des sons. Les ports HDMI et ARC du Samsung HW-C430/ZF assurent une qualité audio inchangée. Cette barre de son est conçue pour offrir un son exceptionnel, que ce soit pour le divertissement quotidien ou les sessions de jeu intenses.

Contenu et design élégant

La barre de son Samsung HW-C430/ZF est livrée avec une télécommande et un support mural inclus. Le support mural offre une flexibilité d’installation. Ses dimensions compactes et son poids léger la rendent parfaitement adaptée à tout espace. Son design noir élégant complète le style de votre espace de divertissement.