Baldur’s Gate 3 : ce qu’il faut faire avant tout quand vous débutez le jeu

En commençant votre aventure dans Baldur’s Gate 3, il est possible que vous vous interrogiez sur différents choix ou oublis. Ne vous inquiétez pas, car nous allons couvrir certaines des choses les plus importantes que vous pouvez faire. Surtout, lorsque vous démarrez une nouvelle aventure dans Baldur’s Gate 3. Cependant, ne vous inquiétez pas trop si vous manquez des choses ou faites un choix incertain. Parfois, l’expérience organique est la plus authentique. Et avant tout, n’oubliez pas de vous amuser !

Sauver Shadowheart du Nautiloid

Dans Baldur’s Gate 3, dès le départ, pensez à prendre Shadowheart dans votre équipe ou la prendre comme perso. Si ce n’est pas déjà le cas, vous pourrez toujours la secourir du Nautiloid. Cela rendra la première partie du jeu légèrement plus facile, car vous pourrez l’avoir dans votre groupe plus tôt. Shadowheart est de la classe des clercs du Domaine de la Tromperie très utile avec ses sorts de soutien.

Vaincre le commandant pour piller la lame éternelle

Au tout début sur le Nautiloid, vous rencontrerez le commandant Zhalk en train de combattre un Flagelleur Mental. Si vous vainquez le commandant, vous pouvez piller sa puissante Lame Éternelle ! Tant qu’un de vos personnages jouables atteint le transpondeur, vous devriez tous finir sur la plage.

Trouver les outils de voleur sur la plage

Ramassez les outils de voleur sur la plage à côté du premier coffre verrouillé. Astarion peut les utiliser pour crocheter les serrures. Alternativement, vous pouvez le faire en investissant dans la dextérité et la prestidigitation.

Trouver une pelle à conserver dans votre inventaire

Trouvez la pelle après avoir atterri sur la Plage Ravagée et gardez-la dans votre inventaire. Elle se trouve au nord de l’épave du Nautiloid. Sinon, elle se trouve au nord-ouest du point de passage des Falaises du Bas-Côté. Vous n’avez besoin que d’une pelle à partager avec votre groupe. Cependant, sans elle, vous ne pourrez pas déterrer de trésor des tas de terre que vous trouvez.

Terminer les Ruines envahies et la Crypte humide

Vous pouvez les trouver en longeant la plage depuis la zone de départ vers la droite. Finalement, vous trouverez une salle avec un bouton à l’intérieur. Après l’avoir appuyé, vous devrez vaincre les squelettes. Ensuite, interagissez avec le sarcophage pour trouver Withers. C’est ainsi que vous débloquez la capacité de réaffecter, de ressusciter les alliés tombés et d’acquérir des mercenaires !

Recruter tous les compagnons

Trouvez et recrutez les autres aventuriers, les personnages d’origine restants que vous n’avez pas choisis dans le créateur de personnage. Pour ne rien manquer, vous devrez avoir un groupe solide. Par exemple, Astarion peut crocheter des serrures. De plus, Shadowheart peut guérir et Lae’zel peut sauter de longues distances. Il y a même plus de compagnons à trouver que les personnages d’origine, alors soyez à l’affût.

Piller la plage pour des fournitures de camp

Il y a un trio de Gobelins morts juste au nord du crash. Ils ont quelques pièces d’or et des armes, mais plus important encore, un sac de fournitures. Ces fournitures fournissent suffisamment de ressources pour faire un repos long et réparateur.