Samsung réserve du très beau pour sa bague connectée Ring : une nouvelle ère ?

Quelles sont les différentes fonctionnalités que la bague connectée Samsung Ring nous réserve ? Un petit décryptage que tous les fans de nouvelle technologie méritent de savoir dans ce qui suit !

Lors de la conférence Galaxy Unpacked le mois dernier, Samsung a dévoilé son tout nouveau produit le « Galaxy Ring ». Cette bague connectée a suscité la curiosité des utilisateurs alors aujourd'hui, nous avons un peu plus d'éléments la concernant. Parmi les points importants, il faut certainement noter sa date de sortie !

Le Samsung Ring : la connectivité à portée d'une bague

Samsung a présenté un tout nouveau produit portable lors de la conférence Galaxy Unpacked le mois dernier. En effet, le Galaxy Ring, a été dévoilé avec peu d'informations, mais il est prévu qu'il soit lancé cette année. Alors, si vous souhaitez l'essayer pour pouvoir l'adopter, ne paniquez pas, la bague Samsung Ring sera sur votre doigt d'ici quelques mois !

Quels sont les caractéristiques connus du Samsung Ring ?

Selon les prototypes mis à la disposition des testeurs, il faut croire que cette bague connectée est très légère et se décline en trois couleurs. Toutefois, l'enseigne coréenne souligne que le produit final est susceptible d'être modifié. Les prototypes Galaxy Ring présentés étaient en argent platine, noir céramique et or. Sa forme est légèrement concave et chaque couleur est proposée dans les tailles 5 à 13. Cela offre un éventail d'options un peu plus large que d'habitude.

Quelles sont les fonctionnalités de cette bague connectée ?

Samsung a des ambitions plus larges pour cette nouvelle ligne de produits. Il est mentionné que sa bague connectée pourrait inclure des capteurs pour surveiller des informations sur le sommeil basées sur la fréquence cardiaque, les mouvements et les indicateurs respiratoires. De plus, la taille de la batterie augmente légèrement dans les tailles de bracelet les plus grandes.

L'anneau contribuera à renseigner une nouvelle mesure appelée My Vitality Score, basée sur un modèle de l'Université de Géorgie qui intègre quatre facteurs : le sommeil, l'activité, la fréquence cardiaque au repos et la variabilité de la fréquence cardiaque.

Est-ce que cette bague connectée peut être utilisée avec d'autres appareils Samsung ?

Il faut croire que la fonction My Vitality Score sera également intégrée aux montres Galaxy de Samsung. Les détenteurs de la bague Samsung Ring pourront ainsi définir certains objectifs de santé. Ils peuvent également recevoir des mises à jour et des conseils sous la forme de cartes de stimulation. Ces informations seront également intégrées à l'application Galaxy Health. Cette fonction sera lancée dans le courant de l'année 2024.

Les soins connectés à la portée du plus grand nombre avec la bague Samsung Ring

Samsung a indiqué que la bague Galaxy Ring fait partie de sa vision pour un avenir de détection ambiante, visant à fournir des « soins connectés centrés sur le quotidien ». Cette approche consiste à collecter des données à partir de plusieurs endroits pour soutenir les objectifs de santé individuels, plutôt que de s'appuyer sur un seul appareil.

Cette vision inclut l'intégration de données provenant de plusieurs appareils, tels que des bagues, des montres et même des réfrigérateurs, pour fournir des informations contextuelles et des conseils pour améliorer la santé. De quoi ouvrir de nouvelles perspectives en matière de santé connectée à la portée de tout le monde !