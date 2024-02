Baby Bandito : la fin de la saison 1 de la série sensation de Netflix expliquée

Sans suspens, découvrez la fin de la saison 1 de Baby Bandito ci-dessous. Est-ce que Kevin et Genesis finissent pas se mettre ensemble ?

Baby Bandito est une série dédiée à la casse, sauf qu’elle prend une tournure assez différente. L’intrigue se concentre plutôt sur la cupidité des personnages, qui aura raison d’eux dans le huitième épisode. Se concentrant sur la vie de Kevin Tapia, un skateur qui a réussi la casse du siècle au Chili, l’histoire fera naître différents sentiments chez les téléspectateurs.

Comment ce jeune d’apparence ordinaire a réussi à mettre en place un plan audacieux pour voler des millions de dollars à une redoutable gang de mafieux ? Si vous n’avez pas encore visionné la série, rendez-vous sur Netflix, elle y est disponible depuis le 31 janvier. Par contre, si l’avez déjà vu et que vous adorez les décryptages, poursuivez votre lecture.

Disclaimer : attention, spoilers en vue !

Fin de Baby Bandito : quand le piège se referme

A la fin de la saison 1 de Baby Bandito, tout va mal pour tout le monde ! En rendant visite à son fils nouveau-né à l’hôpital, Kevin va s’enfuir. Il aura la police et la famille Amador à ses trousses, et les choses vont encore s’empirer. Dans son cavale, Kevin va rencontrer Panda dans la décharge. Ce dernier s’est coupé les cheveux et a réinventé sa personnalité. Lors de cette rencontre, il va avouer à Kevin que c’est lui qui a pris tout l’argent.

En comprenant que Panda avait doublé le groupe, Kevin lui demande une grosse somme pour qu’il puisse s’enfuir avec Genesis. Sauf que les choses vont se dérouler d’une autre manière, l’un voulant piéger l’autre jusqu’à ce qu’un bain de sang s’éclate. Panda avait fait en sorte que les Boucher arrivent sur place afin de tuer Kevin, mais leurs anciens compagnons : Ana, Mistica et Panther répondront également présents.

Qui va mourir dans cette fusillade ?

Panther, le père de Kevin décèdera dans la fusillade. Amador et Pablo ont touché mais le dernier va s’en sortir si le premier sera paralysé pour le restant de ses jours. Natalia va donc reprendre les rênes de l’entreprise familiale, si Pablo débute sa vie de criminelle.

Mistica et Kevin réussiront à s’échapper avant que la police n’arrive sur les lieux. Commence alors une vie de cavale pour Kevin. Il sera séparé de Genesis et de leur fils. Quant à Panda, il va se rendre et se faire incarcérer avec le Russe. Mais après la mort du père de Kevin, cela ne semble pas être une bonne idée.

L’amour de l’argent aura raison des personnages de Baby Bandito à la fin, entraînant la chute de chacun d’entre eux. Si vous appréciez ce genre de série Netflix, découvrez le catalogue des nouveautés à ne surtout pas rater ici !