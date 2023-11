Embrasez l’hiver avec AllTrails, plus de 880 itinéraires répertoriés

Hiver actif : explorez la nature avec AllTrails

Décrochez de la musique des bottes de neige sur le trottoir et faites-vous plaisir avec le bruit du vent dans les arbres et le souffle de la nature sauvage. La plateforme AllTrails ne vous laisse pas emballer vos chaussures de randonnée et jeter vos plans d’exploration juste parce que l’hiver est à notre porte. Elle vous ouvre le monde des sports d’hiver comme la randonnée en raquettes, le ski ou le ski de fond en solo, et tout cela guidé par le pouls de leur application ou de leur site.

La féérie hivernale vous attend

Ne restez pas enfermé cet hiver. AllTrails vous met en contact avec la splendeur de Dame Nature en plein hiver, vous offrant une cascade d’activités hivernales à savourer en totale indépendance. Adepte inconditionnel des effets positifs de la nature sur notre santé mentale, AllTrails vous encourage à profiter de l’air frais à chaque saison. La plateforme déborde avec plus de 880 itinéraires dédiés aux sports d’hiver en France :

Randonnées en raquettes : 762 excursions cataloguées en France.

: 762 excursions cataloguées en France. Ski de fond : 68 parcours répertoriés parmi les chardons glacés en France.

: 68 parcours répertoriés parmi les chardons glacés en France. Ski : 56 pistes captivantes répertoriées en France.

La cerise sur le gâteau? Cette liste se complète par une avalanche de sentiers de randonnées et de promenades répertoriées dans toute la France. Même s’ils ne sont pas tous spécifiquement réservés aux activités hivernales, vous pouvez y évaluer les conditions du sol et le temps qu’il fait avant de vous lancer. Lisez aussi les retours d’expérience des utilisateurs pour être sûr d’emporter le bon matériel et de vous préparer aux conditions hivernales, comme un vrai pro. En tout, on parle de 31 245 sentiers de randonnées et de balades en France. Sans compter !

Le grand air hivernal : une recette miracle pour votre santé mentale

Comme les journées ensoleillées sont à la diète et que l’hiver nous prend dans son étreinte glacée, la dépression saisonnière peut pointer le bout de son nez. Mais vous savez quoi? Des études scientifiques confirment que les activités physiques en extérieur peuvent alléger les symptômes de la dépression saisonnière. Le sport en plein air est un merveilleux déclencheur de la libération de sérotonine, un puissant antidépresseur naturel. Et puis, un peu de lumière solaire, ça ne fait jamais de mal.

AllTrails : le Messi des applications outdoor

Avec une collection impressionnante de plus de 400 000 sentiers cartographiés sur notre belle planète bleue, AllTrails est le champion du monde des plateformes d’exploration en plein air, que ce soit en hiver ou non, AllTrails ne manque pas de pimenter vos randonnées. Ce n’est pas seulement une application ou un site web. C’est aussi un véritable assistant de plein air qui vous aide à découvrir de nouvelles activités et facilite leur planification grâce à des cartes détaillées de sentiers et des outils de navigation user-friendly. Et la vraie star du show? C’est sa communauté! AllTrails, ce n’est pas seulement des balades commentées, des photos à couper le souffle et la mise en ligne d’itinéraires par les utilisateurs. C’est aussi un enchevêtrement de passionnés de plein air de plus de 60 millions de personnes du monde entier.

Communiqué de presse du 17 novembre 2023