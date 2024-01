[BON PLAN] – Une remise de 300 euros sur L’ASUS Zenbook S 13 OLED

Vous cherchez la quintessence de la puissance informatique alliée à la mobilité ? Ne cherchez pas plus loin ! L’ASUS Zenbook S 13 OLED UX5304VA-NQ291W est votre compagnon idéal. Et avec une promotion exceptionnelle, il est maintenant plus accessible que jamais.

Une offre exclusive : économisez 300 euros !

Profitez d’une réduction de 17% sur le prix normal de 1799 euros, ce qui ramène le prix de ce bijou technologique à seulement 1499 euros. C’est une opportunité en or pour acquérir un ordinateur portable ultraperformant à un prix imbattable. Et ce n’est pas tout, la promotion inclut également une garantie constructeur de 2 ans.

Modalités de paiement flexibles

Nous comprenons que la flexibilité est essentielle. Vous pouvez alors désormais vous offrir l’ASUS Zenbook S 13 en payant en 24 fois, avec des mensualités aussi basses que 72,06 euros, frais inclus. C’est une manière pratique et abordable d’acquérir un ordinateur portable haut de gamme sans compromis.

Ce qu’il faut savoir sur l’ASUS Zenbook S 13

Un concentré de technologie et de style

Doté d’une magnifique couleur bleu foncé, cet ordinateur portable ultrafin (1 cm d’épaisseur) et ultraléger (1 kg) redéfinit la mobilité et l’expérience utilisateur. Avec son processeur Intel Core i7-1355U, une mémoire RAM de 32 Go DDR5, et un stockage SSD PCIe NVMe de 1 To, l’ASUS Zenbook S 13 offre une puissance inégalée pour répondre à toutes vos exigences.

Un écran OLED 2,8K à couper le souffle

L’écran OLED 13,3 pouces 2,8K du Zenbook S 13 affiche des couleurs fidèles à la réalité avec une résolution époustouflante de 2880 x 1800 pixels. Son format 16:10, son temps de réponse de 0,2 ms, sa luminosité maximale de 550 nits et sa gamme de couleurs DCI-P3 à 100% garantissent une expérience visuelle exceptionnelle.

Une conception durable

L’ASUS Zenbook S 13 ne se contente pas d’être puissant. Il est aussi respectueux de l’environnement. Fabriqué avec des matériaux recyclés postindustriels et post-consommation, ainsi que des matériaux issus de l’océan, cet ordinateur portable allie performances et durabilité.

Une connectivité complète

De plus, malgré sa compacité, il offre toutes les connectiques nécessaires, avec deux ports Thunderbolt 4 USB-C ultra-rapides, parfaits pour la charge rapide, les écrans externes 4K, et des transferts de données jusqu’à 40 Gb/s.

Ne manquez pas cette offre exceptionnelle sur l’ASUS Zenbook S 13 OLED UX5304VA-NQ291W, votre partenaire ultime pour la productivité et le divertissement ! Commandez dès maintenant et vivez l’expérience de la puissance à l’état pur.