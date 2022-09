Apple Watch : vers plus de fonctionnalités pour les femmes ?

Les Apple Watch Series 8 et Ultra pourraient débarquer avec toute une palette de fonctionnalités dédiées au bien-être des femmes.

La santé des femmes n’affecte pas seulement le bien-être de ces dernières. Elle altère aussi celle de toute la famille. C’est pourquoi l’ajout d’un capteur de température corporelle, spécifiquement destiné au suivi du cycle est si important. Les Apple Watch Series 8 et celle Ultra débarquent ainsi avec leur lot de fonctionnalités dédiées à la surveillance de la santé des femmes.

Les intérêts d’une Apple Watch avec plus de fonctionnalités de suivi de la santé des femmes

Les Apple Watch Series 8 et Ultra offrent la possibilité de collecter passivement des données biométriques. Cette firme propose ainsi un nouveau capteur de température corporelle intégrant des fonctionnalités de fertilité, de suivi de l’ovulation… Ces montres connectées permettent aux femmes d’obtenir une expérience plus pratique du suivi de leur santé reproductive et personnelle. Leur intérêt se pose notamment dans un monde où certains États remettent en cause les droits des femmes, notamment aux États-Unis.

Cette Apple Watch peut ainsi alerter les femmes qui l’utilisent sur les fenêtres de fertilité, une première parmi les Apple Watch. Mais elles ont d’autres portées. Elles permettent aussi de valider les prédictions de futures fenêtres et d’indiquer d’éventuels troubles du cycle d’ovulation. Les changements de température corporelle peuvent aussi indiquer d’autres problèmes de santé pour une portée plus large. D’autant plus que les résultats affichés dans l’application Santé, peuvent facilement être partagés avec un médecin ou un fournisseur de soins de santé.

Le principe de fonctionnement de ce suivi de la santé des femmes

Les dernières Apple Watch dont la Series 8 déterminera la température normale de l’utilisatrice sur cinq jours. Pendant votre sommeil, elle relèvera la température au niveau de votre poignet toutes les cinq secondes. Ainsi, elle recherche les écarts par rapport à la ligne de base. Ces fonctionnalités font de ces Apple Watch, les meilleures montres connectées pour femmes.

Les fluctuations de la température corporelle ont longtemps été utilisées pour détecter les changements hormonaux du cycle d’ovulation. Auparavant, les femmes voulant avoir un aperçu de leur cycle d’ovulation, devaient utiliser un thermomètre et tenir un journal personnel. L’Apple Watch Series 8 et Ultra viennent à la rescousse des femmes en facilitant cette pratique assez contraignante. Ces dernières obtiennent des estimations rétrospectives de la date d‘ovulation grâce aux relevés de température corporelle de l’application Santé.