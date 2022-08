Samsung Galaxy Unpacked 2022 : les cinq plus grosses annonces à ne pas manquer

Voici les annonces majeures à retenir lors du deuxième événement de l’année de Samsung Galaxy Unpacked.

Samsung vient de clore son dernier évènement Galaxy Unpacked où comme prévu il a fait cinq annonces majeures. La firme a ainsi dévoilé deux téléphones pliables, de nouvelles montres connectées et une mise à jour de sa gamme Galaxy Buds Pro.

Galaxy Z Flip 4, une mise à jour légère de son prédécesseur

Le Z Flip 4 annoncé au Samsung Galaxy Unpacked, ressemble beaucoup à son prédécesseur, mais s’en démarque par quelques nouveautés logicielles. Vous aurez ainsi droit sur cette nouvelle itération à des aperçus de selfies sur l’écran de couverture. Ces aperçus auront le même rapport que l’image elle-même. La charge rapide vous permettra d’obtenir jusqu’à 50% de charge en seulement trente minutes. Ce téléphone est déjà accessible en précommande pour environ 968 euros avant sa disponibilité le 26 août.

Galaxy Z Fold 4, une autre révélation du Samsung Galaxy Unpacked

Le design est en grande partie le même que celui de son prédécesseur, malgré un poids sensiblement plus léger. Les principaux changements sont au niveau de la matrice de caméra qui gagne un nouveau capteur principal de 50 mégapixels. Prévu être disponible le 26 août, ce téléphone est déjà accessible à la précommande.

Les montres connectées Galaxy Watch 5 affichent une meilleure autonomie

La série Galaxy Watch 4 a souffert de sa faible autonomie. C’est à quoi Samsung a décidé de pallier avec sa Galaxy Watch 5 et sa Watch 5 Pro. Ces dernières arborent une batterie plus grosse et un capteur de température corporelle. Vous pouvez déjà les précommander pour une expédition prévue pour le 26 août.

Les Galaxy Buds 2 Pro font peau neuve

Ce produit affiche un nouveau design 15 % plus petit que la paire d’origine. Ces écouteurs prennent aussi enfin en charge l’audio Hi-Fi 24 bits via Bluetooth. Mais ces mises à jour dévoilées lors du Samsung Galaxy Unpacked coûtent relativement plus cher. Ils sont déjà accessibles à la précommande avant leur sortie le 26 août.

Plus de matériaux recyclés, le clin d’œil écologique du Samsung Galaxy Unpacked

Samsung a expliqué comment il intégrait des matériaux recyclés dans la conception de ses produits. Il réutilise par exemple des filets de pêche dans 11 de ses appareils dont ses Galaxy Z et ses Galaxy Buds 2 Pro.