Amazon gaffe et dévoile les prochains écouteurs Beats, avant Apple !

Beats, une filiale d’Apple, a annoncé la sortie de leur prochaine paire d’écouteurs sans fil, les Beats Studio Buds Plus, le 18 mai 2023. Selon une fuite sur Amazon, ces écouteurs seront vendus à 154 € et seront disponibles en noir, blanc et dans un design transparent fantastique.

Les caractéristiques améliorées des Beats Studio Buds Plus

Les Beats Studio Buds Plus sont une version améliorée des écouteurs Studio Buds d’origine. Les améliorations apportées incluent une annulation de bruit active plus puissante, une meilleure ventilation et un mode transparence amélioré. Les microphones plus grands pourraient également améliorer la qualité des appels vocaux. De plus, les Beats Studio Buds Plus seront livrés avec quatre tailles d’embouts auriculaires différentes, y compris un ensemble extra petit. Toutes ces améliorations contribuent à une expérience d’écoute plus confortable et plus immersive.

La durée de vie de la batterie et les fonctionnalités supplémentaires des prochains écouteurs Beats

La batterie des écouteurs Beats Studio Buds Plus devrait durer 36 heures au total, ce qui est une durée impressionnante. Les Beats Studio Buds Plus prendront également en charge l’audio spatial, tout en offrant certaines des mêmes fonctionnalités que les écouteurs Beats et AirPods d’Apple, telles que Siri mains libres et l’intégration Find My. Ces fonctionnalités supplémentaires rendent les écouteurs encore plus pratiques et polyvalents.

La comparaison avec les AirPods Pro de deuxième génération d’Apple

Les prochains écouteurs Beats sont conçus pour rivaliser avec les AirPods Pro de deuxième génération d’Apple. À l’heure actuelle, on les considère comme l’un des meilleurs écouteurs sans fil actuellement disponibles sur le marché. Bien que les Beats Studio Buds Plus ne disposent pas d’une puce de marque Apple, ils offrent une qualité sonore et une fonctionnalité décente à un prix abordable. Les Beats Studio Buds Plus conviendront également aux clients iPhone et Android, ce qui les rendra accessibles à un plus grand nombre d’utilisateurs.

Le design et la qualité sonore des prochains écouteurs Beats

Les Beats Studio Buds Plus auront un design très similaire à celui de la paire d’origine, qui était très confortable à porter. Bien que certains aient critiqué la qualité sonore et l’annulation de bruit des écouteurs d’origine, cela ne devrait pas être un problème avec les nouveaux écouteurs. Les Beats Studio Buds Plus offrent une qualité sonore décente à un prix abordable, ce qui en fait une option intéressante pour les amateurs de musique qui cherchent à s’équiper d’écouteurs de qualité sans dépenser une fortune.

Conclusion

En résumé, les Beats Studio Buds Plus sont une amélioration significative par rapport aux écouteurs Studio Buds d’origine. Ils rivalisent avec les AirPods Pro de deuxième génération d’Apple et offrent une qualité sonore décente à un prix abordable. Les différents designs des Beats Studio Buds Plus seront disponibles à partir du 18 mai 2023. Les amateurs de musique qui cherchent des écouteurs sans fil de qualité avec une bonne autonomie de batterie et des fonctionnalités supplémentaires intéressantes devraient certainement considérer les Beats Studio Buds Plus comme une option viable.